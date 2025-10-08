Negocios de la zona centro de Benavente siguen sin cobertura móvil en su interior

La mejora de la cobertura móvil en el centro de Benavente continúa siendo una de las principales demandas de los comerciantes locales que siguen reivindicando un servicio de calidad. Pese a los intentos del Ayuntamiento para facilitar las actuaciones de las operadoras, según explican, la realidad es que dentro de los establecimientos "poca es la mejora que se nota", según explica el vicepresidente de la CEOE-Cepyme, Ernesto Cadenas, a este medio.

El representante de los comerciantes explica que "la señal sigue siendo muy débil o prácticamente inexistente en el interior de muchos negocios", lo que dificulta tanto las comunicaciones como el funcionamiento de los datáfonos y otros servicios digitales.

Asegura Cadenas que desde el Ayuntamiento se ha informado de que recientemente se han llevado a cabo "algunas instalaciones en la zona de la antena de la calle Ciudad de Toro, aunque por el momento no se han notado grandes avances en la cobertura dentro del casco urbano". En las calles, la recepción de señal mejora ligeramente, aunque sigue siendo irregular. "En la calle hay un poquito más de cobertura, pero muy poco", añade.

La concejala de Comercio, Sara Casquero, señala que "el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible para que esto funcione, aunque no es responsabilidad suya", pero admite que los progresos están siendo lentos. "Sí que ha habido alguna mejora, pero es poca y ha llegado tarde".