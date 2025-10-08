Intras Benavente frente al suicidio: "En 40 segundos puedes hacer algo que le cambie la vida a una persona"

En cuarenta segundos puedes atarte los cordones, revisar los mensajes o prepararte un café. Pero también en cuarenta segundos puedes hacer algo que cambie la vida de una persona. Preguntar cómo está, escuchar de verdad, hacer esa llamada pendiente o detenerte a pensar si tú mismo necesitas ayuda.

Con esta reflexión usuarios de la Fundación Intras han dado visibilidad a la importancia del suicidio en la sociedad. Reflexión que han hecho tras una performance en la que, en un improvisado escenario en la plaza de Santa María, cada cuarenta segundos una persona dejaba vacía una silla con un objeto personal. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida.

Panel con imágenes de actividades realizadas por Intras. / E. P.

En Castilla y León cada dos días muere una persona por suicidio. La línea 024 recibió en 2024 cerca de 150.000 llamadas. Miles de personas pidieron auxilio. “Eso nos recuerda que nadie está solo cuando otra persona se acerca. Escucha y acompaña cuando otra persona se hace daño. Estemos a favor de la salud mental de toda la población y de toda la gente”, explicó uno de los usuarios de Intras. “Hoy queremos invitarte a cuidar tu metro cuadrado más próximo. A no subestimar el poder de los gestos pequeños, porque esas cosas pequeñas cuentan, porque todos podemos ser parte de la prevención. Cada segundo importa. Cuida el próximo”, señaló Patricia.

La mayor motivación del suicidio de los jóvenes: el bullying

Intras ha salido a la calle con motivo de la próxima celebración del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre. La jefa de Unidad de Intras en Benavente, Laura Ferreras, ofreció datos que calificó de “escalofriantes”. En España, en 2024, 11 personas se quitaron la vida al día y 200 personas lo intentaron. “España es uno de los países europeos con mayor tasa de suicidio, sobre todo, en la población juvenil. Hablamos de personas de entre 15 y 29 años y la mayor motivación de esta población es el bullying”. Dio datos de la comunidad autónoma.

Explicó Ferreras que "desde Fundación Intras tenemos varios programas dirigidos a los estudiantes tanto de Secundaria como de Bachiller de sensibilización generando espacios de escucha, de apoyo mutuo y también la observación diaria. Esa detección que es fundamental entre los profesores. Queda mucho trabajo por hacer".

Más datos, en Castilla y León el año pasado cada dos días una persona se quitó la vida y "estas tasas se triplican en las zonas rurales. Hablamos de unas tasas elevadas que terminan triplicando tasas de mortalidad derivadas, por ejemplo, de accidentes de tráfico”.

Eliminar los estigmas

El acto celebrado esta mañana en Benavente pretende sensibilizar a la población puesto que “el suicidio es algo que nos afecta a todos como comunidad y como sociedad y sí que nos gustaría hacer un llamamiento que en esos 40 segundos tan relevantes y tan significativos podemos hacer pequeños gestos que pueden suponer o pueden tener un gran impacto en la vida de muchas personas y de aquellos que nos rodean”.

Respecto a la salud mental, explicó Ferreras que "en los últimos tiempos hay una mayor sensibilización respecto a ciertas enfermedades y malestar psíquico relacionados con salud mental, como la ansiedad, depresión, estrés ... pero hay enfermedades mentales que se mantienen en el tiempo que tienen un mayor estigma y todavía nos queda mucho trabajo en esa área por recorrer".

Intras en Benavente

Desde Intras "intentamos adaptarnos realmente a las necesidades y a la circunstancia personal de cada persona". La Fundación cuenta en Benavente con una sede física en calle Catagena de indias y dispone de Centro de Día, así como servicio de empleo y formación, viviendas supervisadas y asistencia personal en el domicilio de las propias personas.

Actualmente el alcance en Benavente y comarca es de unas 200 personas en activo "en lo que llevamos de año", aunque con formaciones e itinerarios laborales han alcanzado hasta 300 usuarios.

En el acto estuvo presente la concejala de Juventud y Deportes, Elena Justo, quien transmitió el apoyo y compromiso del Ayuntamiento de Benavente con este acto que "recuerda que cada cuarenta segundos una persona se suicida en el mundo. Una cifra muy dura que nos obliga a no mirar hacia otro lado y a unirnos para cuidar y acompañar a las personas que lo necesitan". Puso en valor la labora de Intras, "una entidad que muestra cada día su compromiso y preocupación por el bienestar de las personas que lo necesitan. Gracias a su trabajo cercano y humano muchas personas encuentran un gran apoyo".