Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz

La primera comunidad energética de la comarca de Benavente pondrá en marcha su proyecto en Quiruelas de Vidriales y Colinas de Trasmonte tras dos años de trámites y de recibir apoyo económico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La Sociedad Cooperativa Robleda Energía ha obtenido la subvención solicitada para la ejecución de dos instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivo con excedentes acogidos a compensación. Esta comunidad energética, que cuenta con una treintena de socios y prevé ampliar la captación de miembros tras la ejecución del proyecto, estima, según una previsión muy conservadora, que una vez en marcha la actuación verá reducido el impacto de la factura de la luz de sus asociados en un 60%.

El proyecto de Quiruelas y Colinas ha sido incluido en la relación de solicitudes admitidas para las que se propone la concesión de ayuda pública en la Propuesta de Resolución Definitiva emitida por el IDAE. La resolución forma parte de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, orientado a apoyar proyectos piloto singulares de comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En Colinas los paneles solares se instalarán en la cubierta de las escuelas. | J. A. G.

La Comisión Técnica de Valoración ha evaluado favorablemente la solicitud de la comunidad energética tras superar las fases de subsanación, preevaluación, alegaciones y revisión documental. En consecuencia, se propone una ayuda de 62.916 euros, sobre un coste subvencionable total de 152.480 euros, lo que representa una cobertura del 41,27 % del presupuesto.

La cooperativa fue creada en enero de 2023 como la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y Los Valles, con el objetivo de instalar sistemas de generación fotovoltaica para autoconsumo colectivo. En julio de 2024, la entidad formalizó su inscripción en el registro de cooperativas de Castilla y León, consolidando su estructura jurídica y avanzando en la tramitación de ayudas públicas.

De acuerdo con la convocatoria, el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones subvencionables será de catorce meses desde la resolución definitiva, y la justificación de las inversiones deberá presentarse en un plazo adicional de tres meses.

Las ayudas se conceden como subvención a fondo perdido, que será percibida por el beneficiario una vez verificada la ejecución del proyecto y certificada la inversión. Para facilitar la financiación, se contempla la posibilidad de anticipar hasta el 80 % de la ayuda concedida.

El proyecto

La cooperativa ejecutará proyectos fotovoltaicos colectivos en Quiruelas de Vidriales y Colinas de Trasmonte, con una potencia conjunta de 135,6 kWp. La primera instalación se desarrollará en las antiguas escuelas públicas de Colinas de Trasmonte.El proyecto contempla una potencia total de 81,36 kWp, distribuida en 144 módulos fotovoltaicos. Estos paneles se instalarán sobre soportes de hormigón directamente sobre la cubierta del inmueble sin necesidad de obra civil. La superficie total ocupada por los paneles será de 381 metros cuadrados.

La segunda instalación se ubicará en Quiruelas de Vidriales, en la cubierta de una nave. Este proyecto contempla una potencia total de 54,24 kWp, mediante 96 módulos fotovoltaicos del mismo modelo y potencia que los anteriores. La superficie total ocupada será de 254 metros cuadrados. La modalidad de autoconsumo colectivo con excedentes acogidos a compensación permitirá a los socios de Robleda Energía beneficiarse de la producción compartida y de la compensación económica por la energía no consumida. La obtención de la subvención garantiza la viabilidad económica de ambas actuaciones.

Batería virtual

El fin último de esta actuación no es otro que abaratar los costes energéticos. Los estudios económicos asociados al proyecto tuvieron en cuenta los escenarios más contenidos y el ahorro estimado se situó en el citado 60%.Este ahorro será posible gracias a lo que las empresas comercializadoras y distribuidoras del sector denominan “batería virtual”, un sistema que permite almacenar la energía no consumida en una especie de hucha virtual para disponer de ella cuando se necesite. Por ejemplo, en los meses de verano se genera más energía de la que se consume, lo que permite acumular excedentes que pueden ser utilizados en invierno, cuando la demanda energética es mayor. Este mecanismo de compensación entre generación y consumo estacional es clave para optimizar el rendimiento económico de las instalaciones de autoconsumo colectivo.

El programa CE Implementa está dirigido a entidades jurídicas públicas o privadas que fomenten la participación de actores tradicionalmente no implicados en la transición energética, dotándolas de capacidad financiera para ejecutar instalaciones vinculadas a la participación social en el sector. Este impulso en zonas de reto demográfico constituye una vía para su desarrollo territorial, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de Proyectos de energía limpia en municipios con menos de 5.000 habitantes. Quiruelas de Vidriales, con una población inferior se enmarca en esta estrategia.