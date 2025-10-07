Estas son las mejoras previstas en Benavente para la Casa de Cultura La Encomienda
Sale a licitación la sustitución del suelo y la instalación de nuevas butacas
El Ayuntamiento de Benavente saca a licitación varios contratos con el objetivo de seguir mejorando las instalaciones culturales de la ciudad. En este caso se trata del salón de actos de la Casa de la Cultura La Encomienda, uno de los espacios más demandados de la ciudad que acoge numerosos espectáculos, reuniones o actividades dando cabida a más de 100 espectadores.
Por un lado, Cultura ha licitado la sustitución del suelo del salón cuyo contrato tiene un presupuesto base de licitación de 21.295,50 euros, IVA incluido. Esta mejora se sumará a la licitación del contrato de suministro e instalación de nuevas butacas para esta instalación cuyo precio base de licitación de 38.720 euros, IVA incluido.
Desde el área de Cultura continúan trabajando en la mejora de espacios culturales de la ciudad y a la inversión previstas en la Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ se sumarán próximamente trabajos de pintura en la Biblioteca Municipal.
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
- Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
- Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde
- Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales