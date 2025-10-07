Estas son las mejoras previstas en Benavente para la Casa de Cultura La Encomienda

El Ayuntamiento de Benavente saca a licitación varios contratos con el objetivo de seguir mejorando las instalaciones culturales de la ciudad. En este caso se trata del salón de actos de la Casa de la Cultura La Encomienda, uno de los espacios más demandados de la ciudad que acoge numerosos espectáculos, reuniones o actividades dando cabida a más de 100 espectadores.

Por un lado, Cultura ha licitado la sustitución del suelo del salón cuyo contrato tiene un presupuesto base de licitación de 21.295,50 euros, IVA incluido. Esta mejora se sumará a la licitación del contrato de suministro e instalación de nuevas butacas para esta instalación cuyo precio base de licitación de 38.720 euros, IVA incluido.

Desde el área de Cultura continúan trabajando en la mejora de espacios culturales de la ciudad y a la inversión previstas en la Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ se sumarán próximamente trabajos de pintura en la Biblioteca Municipal.