Tribunales
Confirman una condena por lesiones leves tras una discusión vecinal en Benavente
La Audiencia Provincial ratifica la multa impuesta por una agresión en el túnel de acceso a unas viviendas
La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado mediante sentencia firme la condena impuesta a un vecino por un delito leve de lesiones, tras una agresión ocurrida en el interior de un túnel de acceso a unas viviendas en Benavente. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el condenado, ratificando íntegramente la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 2 .
Los hechos se remontan al 2 de julio de 2023, cuando el condenado se encontraba junto a su esposa subiendo a sus hijas menores en su vehículo, estacionado en el interior de un pasadizo comunitario. En ese momento, se produjo un encuentro con otro vecino que accedía a su domicilio. La discusión derivó en una agresión física: el condenado golpeó con su antebrazo al denunciante, quien salió despedido hasta impactar contra un coche estacionado en la vía pública.
El parte médico emitido por el hospital al que acudió el denunciante ese mismo día recoge una contusión con eritema en el mentón. Las lesiones fueron calificadas como de perjuicio exclusivamente básico, requiriendo únicamente una primera asistencia facultativa y un día de curación, sin que se produjeran secuelas.
La sentencia de primera instancia, ahora ratificada, impuso al condenado una multa de un mes, a razón de seis euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de las costas procesales.
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
- El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
- Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
- Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa