Confirman una condena por lesiones leves tras una discusión vecinal en Benavente

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado mediante sentencia firme la condena impuesta a un vecino por un delito leve de lesiones, tras una agresión ocurrida en el interior de un túnel de acceso a unas viviendas en Benavente. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el condenado, ratificando íntegramente la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 2 .

Los hechos se remontan al 2 de julio de 2023, cuando el condenado se encontraba junto a su esposa subiendo a sus hijas menores en su vehículo, estacionado en el interior de un pasadizo comunitario. En ese momento, se produjo un encuentro con otro vecino que accedía a su domicilio. La discusión derivó en una agresión física: el condenado golpeó con su antebrazo al denunciante, quien salió despedido hasta impactar contra un coche estacionado en la vía pública.

El parte médico emitido por el hospital al que acudió el denunciante ese mismo día recoge una contusión con eritema en el mentón. Las lesiones fueron calificadas como de perjuicio exclusivamente básico, requiriendo únicamente una primera asistencia facultativa y un día de curación, sin que se produjeran secuelas.

La sentencia de primera instancia, ahora ratificada, impuso al condenado una multa de un mes, a razón de seis euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de las costas procesales.