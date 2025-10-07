El centro comercial on-line de Benavente, más cerca
La presentación pública de la nueva herramienta digital del comercio local se prevé para este mismo año
La iniciativa cuenta con la financiación de Diputación de 20.000 euros y 10.000 euros más del Ayuntamiento.
El comercio benaventano da un paso más hacia la digitalización con la inminente puesta en marcha de la plataforma "Decompras por Benavente", una plataforma online que agrupará a los negocios de la ciudad en un gran centro comercial virtual. La iniciativa que ya se había puesto en marcha en el año 2021 pero que no llegó a funcionar como se había previsto, cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Benavente y Diputación Porivincial de Zamora, que aportan al proyecto promovido desde CEOE-Cepyme, una financiación de 10.000 y 20.000 euros, respectivamente.
El objetivo es ofrecer a los comercios locales un nuevo canal de venta y visibilidad, que les permita llegar a más clientes sin las limitaciones del horario o la ubicación física. Los usuarios podrán acceder a la plataforma, consultar los productos de los distintos establecimientos y realizar sus compras desde cualquier lugar.
Actualmente, representantes de la CEOE-Cepyme están visitando los comercios de Benavente para invitarles a sumarse a esta herramienta, cuya presentación pública se prevé para antes de final de año. "No resolverá todos los problemas del pequeño comercio, pero ayudará a aligerarlos. Si un negocio está abierto al mundo, siempre habrá alguien que lo visite o compre en él", explica Ernesto Cadenas.
