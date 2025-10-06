Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras hidráúlicas

El subdelegado del Gobierno aborda el proceso de modernización del canal del Esla con la directiva de los regantes

El encuentro analiza la marcha del proyecto de transformación, en una avanzado estado de redacción

Un momento del encuentro celebrado esta mañana.

Un momento del encuentro celebrado esta mañana. / S. G.

J. A. Gil

Benavente

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha recibido a los representantes de la Comunidad General de Regantes del Canal del Esla para conocer el proceso de modernización previsto para la infraestructura hidráulica.

En el encuentro, que ha servido para conocer el estado del proyecto, en avanzado estado de redacción, han estado presentes José Luis Cadenas, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes; Antonio Huerga, presidente de la Comunidad; y Ángel Sastre, secretario de la misma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
  2. Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
  3. La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera
  4. Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
  5. El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita
  6. Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
  7. Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
  8. Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde

El subdelegado del Gobierno aborda el proceso de modernización del canal del Esla con la directiva de los regantes

El subdelegado del Gobierno aborda el proceso de modernización del canal del Esla con la directiva de los regantes

La soledad, un dolor que se puede aliviar simplemente escuchando

La soledad, un dolor que se puede aliviar simplemente escuchando

Las horas extra del personal municipal del Ayuntamiento de Benavente costaron 286.000 euros en 2024

Las horas extra del personal municipal del Ayuntamiento de Benavente costaron 286.000 euros en 2024

Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año

Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año

Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio

Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio

Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales

Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales

El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita

El hallazgo de una estela romana en una bodega de Fuente Encalada abre a la investigación una vía histórica inédita

Disfraces, habilidad y encanto: Benavente celebra su certamen animal más solidario

Disfraces, habilidad y encanto: Benavente celebra su certamen animal más solidario
Tracking Pixel Contents