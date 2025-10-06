Infraestructuras hidráúlicas
El subdelegado del Gobierno aborda el proceso de modernización del canal del Esla con la directiva de los regantes
El encuentro analiza la marcha del proyecto de transformación, en una avanzado estado de redacción
Benavente
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha recibido a los representantes de la Comunidad General de Regantes del Canal del Esla para conocer el proceso de modernización previsto para la infraestructura hidráulica.
En el encuentro, que ha servido para conocer el estado del proyecto, en avanzado estado de redacción, han estado presentes José Luis Cadenas, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes; Antonio Huerga, presidente de la Comunidad; y Ángel Sastre, secretario de la misma.
