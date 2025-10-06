En marcha la demolición de las casas expropiadas de la ría, en Benavente
El inmueble está sujeto a alineación desde hacía más de una década y la expropiación forzosa se produjo en marzo de 2023
Comienza al fin la demolición de las casas bajas de la ría en la Vía del Canal de Benavente, pendiente desde hace más de dos años y medio una vez que en marzo de 2023 se expropiaran por el Ayuntamiento abonando 14.500 euros. La expropiación forzosa fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local del gobierno de coalición PSOE-IU el 2 de diciembre de 2022.
Las viviendas son las localizadas en los números 112, 142, 144 y 146 de dicha vía y la actuación se enmarca en el Sistema Local Viario VL-F2-03. El Plan General de Ordenación Urbana califica una porción de la parcela de 219 metros cuadrados como calle y el resto, de 32 metros cuadrados de superficie, como suelo urbano consolidado.
as viviendas cuya demolición ya se ha iniciado se encuentran en estado de avanzado deterioro y suponen un riesgo para la salubridad pública, tal y como han denunciado los vecinos y también el grupo del PSOE ahora en la oposición.
El inmueble se hallaba fuera de ordenación y sujeto a alineación desde hacía más de una década.
