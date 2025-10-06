Las horas extra del personal municipal costaron 286.000 euros en 2024

El Ayuntamiento de Benavente gastó en 2024 más de 286.000 euros en gratificaciones, horas extraordinarias y complementos de productividad del personal municipal, tanto laboral como funcionario. Esta cifra supera la previsión inicial de 185.475 euros consignada en el presupuesto municipal del ejercicio.

En concreto, se destinaron 130.609 euros a gratificaciones por servicios extraordinarios del personal funcionario, 89.129,25 euros a horas extraordinarias del personal laboral y 67.032,50 euros a complementos de productividad. El informe de fiscalización de la Intervención municipal señala el "elevado" gasto en esta materia, que considera una "anomalía" y señala recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión y el control.

La interventora subraya que, aunque el gasto global no excede los límites cuantitativos establecidos por la normativa estatal en materia de retribuciones del sector público, sí se ha superado la previsión inicial de la aplicación presupuestaria, recurriendo a la bolsa de vinculación. Además, recuerda que los créditos destinados a gratificaciones y productividades no pueden superar el 10% y el 30% de la masa retributiva global, respectivamente, excluyendo al personal laboral y los conceptos básicos del personal funcionario.

El informe analiza los procedimientos empleados y resalta que el Ayuntamiento carece de un reglamento específico que regule la concesión de productividades al personal funcionario. Según la interventora, "esta ausencia normativa impide objetivar los criterios de otorgamiento, lo que podría derivar en una consolidación indebida de estos complementos como retribuciones fijas". Por ello recomienda que, en cada caso, se incoe un expediente que detalle las tareas retribuidas, su valoración económica, los objetivos perseguidos y un informe previo que acredite el cumplimiento de dichos objetivos.

Respecto al personal laboral, el Convenio Colectivo vigente no contempla el complemento de productividad, lo que limita su aplicación, aduce. En el caso de las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal funcionario, tampoco existe una norma general que establezca límites de cuantía, número de horas o criterios de compensación, quedando su regulación a la discreción del Pleno municipal o de los acuerdos laborales específicos.

El informe también detalla los criterios establecidos en el Reglamento de aplicación al personal funcionario para calcular el valor de las horas extraordinarias, diferenciando entre horas diurnas, nocturnas y festivas, con porcentajes que oscilan entre el 140% y el 175% del valor de una hora ordinaria. Asimismo, especifica las situaciones excepcionales en las que puede autorizarse su realización, como la atención a siniestros o irregularidades en el relevo de turnos.

Recomendaciones

Al análisis fiscalizador de la cuenta general de 2024, el informe incluye una batería de "recomendaciones". Así, la técnica insta al Ayuntamiento a evitar la conversión de las horas extraordinarias y gratificaciones en retribuciones periódicas, proponiendo la dotación de puestos estructurales que cubran las necesidades del servicio o, en su defecto, la adopción de medidas reorganizativas.

También sugiere elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada para el personal laboral y revisar la del personal funcionario, con el fin de definir con precisión las funciones, responsabilidades y retribuciones asociadas a cada puesto.

Propone también regular expresamente el otorgamiento de productividades, estableciendo criterios objetivos y cuantías determinadas, que permitan retribuir situaciones temporales como disponibilidad horaria, responsabilidad extraordinaria o adaptaciones de jornada, evitando el uso de horas extraordinarias como mecanismo compensatorio más costoso.

Por último, recomienda que en futuros presupuestos se vincule directamente el crédito destinado a gratificaciones extraordinarias, estableciendo un límite máximo cierto y una aplicación concreta, en lugar de recurrir a bolsas de vinculación, lo que facilitaría un control contable más riguroso del gasto.

Cuenta general

El equipo de Gobierno informó hace días de que en 2024, la cuenta general arroja un resultado presupuestario positivo de 179.910,87 euros. Estos datos, remarcaban, "reflejan una gestión económica responsable, transparente y orientada a la sostenibilidad". Otras cifras destacadas del balance municipal fijan el ahorro neto positivo 85.350,55 euros, la reducción de la deuda municipal en 3,83 millones de euros, tras amortizar 901.842 euros en 2024; y destacan el cumplimiento de la regla de gasto.

Destaca la Concejalía de Hacienda que ya en 2024 no se ha solicitado ningún préstamo bancario "por primera vez en muchos años" y "tampoco se ha hecho en 2025".