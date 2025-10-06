La Feria del Stock vuelve a Benavente el fin de semana

Once comercios locales participan el fin de semana en una nueva edición de la Feria del Stock de Benavente. Una iniciativa puesta en marcha en el año 2021 y que se ha venido celebrando de modo ininterrumpido con dos ediciones al año hasta la actualidad.

La feria, organizada desde CEOE-Cepyme cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Comercio. La edil del área, Sara Casquero, ha puesto en valor "la calidad del comercio de nuestra ciudad y la gran oportunidad que significa este tipo de eventos para obtener productos de calidad a un buen precio", señaló en la presentación.

Once establecimientos contarán con expositor en la Plaza Mayor para los días 11 y 12 de octubre en que pondrán a la venta artículos en stock a precios rebajados. "Es una feria que funciona y lo que funciona no hay que cambiarlo”, explicó el representante de CEOE-Cepyme en Benavente, Ernesto Cadenas, quien hizo hincapié en que en estas ediciones han repetido los participantes "y eso es señal de que la iniciativa funciona".

Sorteo de vales

Repite una de las novedades que se introdujo en la edición del pasado año. Se trata de realizar sorteos con vales de compra por valor de 30 euros en cada uno de los establecimientos participantes. Este año, esta novedad se mantiene, por lo que se sortearán 11 vales de 30 euros entre las personas que realicen compras en la feria.

Desde la CEOE Cepyme, Ernesto Cadenas ha añadido que los asistentes podrán adquirir artículos de textil, zapatos, joyería, ropa deportiva o infantil, regalos y estará también un establecimiento de embutidos. La feria estará abierta el sábado de 17 horas a 21 horas; y el domingo, de 10 a 20 horas.

El vicepresidente de CEOE-Cepyme ha hecho un llamamiento al resto de comercios de Benavente para que se animen a participar para posteriores ediciones. "La idesa principal es concentrar la actividad en negocios locales, aunque nos han pedido participar otros comercios que no son de Benavente", explicó Cadenas.