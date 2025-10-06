Las Cortes de Castilla y León aprueban por unanimidad la creación de una Comisaría de Policía Nacional en Benavente

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha aprobado por unanimidad la Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), en la que se solicita al Gobierno central la creación de una Comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Benavente. La iniciativa, defendida por la procuradora Alicia Gallego, será remitida ahora al Ejecutivo nacional, que ostenta la competencia para decidir sobre la implantación de nuevas infraestructuras policiales.

Durante la defensa de la propuesta, Gallego subrayó el déficit de infraestructuras policiales en Benavente, una ciudad que supera los 17.000 habitantes y que, a pesar de su relevancia demográfica, no cuenta con una Comisaría de Policía Nacional. La procuradora comparó esta situación con la de otras localidades de menor tamaño que sí disponen de dicha infraestructura, como Luarca, Tarancón, Jaca, Alcañiz, Astorga, Béjar o Viveiro. También mencionó municipios como Monforte de Lemos o Calatayud, que no alcanzan los 20.000 habitantes, pero cuentan con comisaría.

UPL destacó que Benavente es el segundo municipio más poblado de la provincia de Zamora, solo por detrás de la capital, y que actúa como principal centro de servicios y actividad económica del norte provincial. Esta condición provoca un flujo diario de ciudadanos de otros municipios hacia Benavente, generando una población flotante considerablemente superior a la registrada oficialmente.

Papel estratégico

También señaló el papel estratégico de Benavente en el ámbito logístico y de comunicaciones, al encontrarse en la confluencia de las autovías A-66, A-52 y A-6, junto con varias carreteras nacionales, autonómicas y provinciales. Esta situación, según UPL, podría estar relacionada con un nivel de delincuencia significativo, lo que repercute directamente en la carga de trabajo de la Guardia Civil en la zona de Los Valles.

La ausencia de una Comisaría de Policía Nacional en Benavente impide, según los leonesistas, una descongestión efectiva de las tareas que actualmente recaen exclusivamente en la Guardia Civil. La creación de esta infraestructura permitiría aliviar la presión sobre dicho cuerpo y contribuiría a reducir los índices de delincuencia, que se sitúan por encima de la media provincial.

Durante el debate, UPL también reclamó una mejora en los recursos disponibles para la Policía Nacional en toda la comunidad autónoma. Entre las demandas se incluyó la dotación de chalecos antibalas para todos los agentes, la cobertura inmediata de todas las vacantes en la plantilla y el cumplimiento del catálogo de puestos de trabajo en todas las dependencias policiales de Castilla y León.

En relación con la propuesta principal, UPL calificó la creación de la Comisaría como una cuestión de justicia para Benavente y la provincia de Zamora, además de una necesidad para reforzar la seguridad ciudadana y facilitar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Finalmente, los leonesistas reconocieron la labor de la Guardia Civil en la comarca, aunque advirtieron que su situación es de tensión debido al escaso número de efectivos. Por ello, insistieron en que la Policía Nacional, por sus competencias específicas, podría complementar de forma eficaz el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local.

Con la aprobación unánime de la Proposición No de Ley, la solicitud será ahora trasladada al Gobierno central, que deberá valorar la viabilidad de establecer una Comisaría de Policía Nacional en Benavente, conforme a sus competencias en materia de seguridad y orden público.