Cine experimental y de vanguardia en el XXI Ciclo San Crispín de Benavente

La Asociación Cultural San Crispín organiza en Benavente el XXI Ciclo de Cine para la próxima semana con la proyección de cuatro películas de cine experimental y de vanguardia en la sala de la Casa de Cultura La Encomienda.

El ciclo contará con martes 14 con "El Filandón", de Chema Sarmiento; el jueves 16, será el turno de "Sicilia", dirigida por Jean M. Straut y Daniele Huilet; el viernes 17, se tiene prevista la proyección de "Rooksporen", de Frans Van de Staak; y el sábado 18, de "New old", de Pierre Clementi.

La hora de las proyecciones es las 19:30 horas y el acceso es gratuito hasta completar aforo.

El mismo sábado 18, a partir de las 18 horas, tendrá lugar una conferencia bajo el tema "Luces, cámara y acción", a cargo de Isaac Gallego Neira.

Agradecimientos

Desde la Asociación San Crispín se agradece la "ayuda facilitada por la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, para contactar con la Filmoteca de Castilla y León", así como la colaboración de esta filmoteca. Agradecimiento que hace extensible al director de la película "El Filandón", que "nos ha facilitado desinteresadamente su película ya restaurada. Esta película digna de ser visionada en Benavente y que, además de ser rodada en nuestra vecina comarca leonesa, cuenta con sus grandes escritores como Luis Mateo Díaz, José María Merino, Antonio Pereira, Julio Llamazares".

Explica la asociación que "poner en marcha este ciclo es de esfuerzo, como el esfuerzo y dedicación que ha mostrado todo su apoyo en todo momento Juan Figueroa director de cine de Salamanca y miembro de nuestra asociación. La ayuda y asesoramiento en la terna de películas para que pudiéramos seleccionar las tres finalistas para este ciclo de cine de cine 2025".