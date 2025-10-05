Denuncian la práctica de caza ilegal en un área incendiada en el verano en Congosta de Vidriales

Vecinos cazadores pertenecientes al coto privado de caza “La Peña”, ubicado en el término municipal de Congosta de Vidriales, han denunciado públicamente la presencia de personas ajenas al coto que estarían realizando actividades cinegéticas en zonas afectadas por el incendio forestal que arrasó gran parte del terreno en 2024. Según su testimonio, el fuego destruyó aproximadamente arrasó todo el término dejando únicamente un pequeño valle de unas 400 hectáreas sin daños.

Tras el incendio, los miembros del coto decidieron de forma unánime suspender la caza durante al menos dos años, o el tiempo que el ecosistema necesite para recuperarse. Este acuerdo incluía conservar los precintos de caza en su poder sin utilizarlos, y dedicar esfuerzos a alimentar y proporcionar agua a la fauna silvestre afectada.

La denuncia expresa indignación y señala la entrada de cazadores externos —algunos presuntamente del entorno cercano— que estarían accediendo al terreno quemado para practicar la caza, vulnerando el compromiso de recuperación adoptado por los titulares del coto. Estas acciones se habrían producido dentro de los límites del coto “La Peña”, lo que podría constituir una infracción conforme a la normativa vigente sobre ordenación cinegética y protección de espacios afectados por incendios forestales.