Concurso de mascotas

Disfraces, habilidad y encanto: Benavente celebra su certamen animal más solidario

Dueños de canes y gatos compiten en la Plaza Mayor en tres modalidades en beneficio de la protectora Procan

GALERÍA | Concurso de Mascotas en Benavente / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Con el propósito solidario de apoyar a la asociación protectora Procan, la Plaza Mayor se convirtió esta tarde en epicentro del Concurso de Mascotas Solidario, un certamen que busca consolidarse.

Dividido en tres modalidades “Simpatía y Encanto”, “Habilidad y Obediencia” y “Mejor Disfraz Mascota y Dueño”, los benaventanos participantes con sus mascotas compitieron por hacerse con el primer premio de cada categoría: un vale de 100 euros, canjeable por productos de alimentación animal o servicios veterinarios.

El apartado de disfraces se convirtió en la estrella de la tarde. Dueños y mascotas, disfrazados para la ocasión, desfilaron por turno alrededor del mosaico de la patrona mientras un jurado compuesto por cinco integrantes puntuaba cada intervención. La inscripción tenía un coste de 5 euros por participante. El importe de lo recaudado irá destinado a Procan.

