Autismo y déficit de atención: Benavente marcha por la inclusión

La Plaza Mayor de Benavente ha acogido a lo largo del día la II Jornada “Benavente por el Autismo y Déficit de Atención”, organizada por la asociación ADADAH con el objetivo de promover la concienciación social y el apoyo a personas con trastornos del neurodesarrollo. El evento ha reunido a familias, voluntarios y entidades colaboradoras en una programación lúdica y educativa.

La jornada comenzó a las 11.00 con una marcha desde la Plaza Mayor, seguida por una actuación de la escuela de danza “Artes Escénicas Mari Jose”. Durante el mediodía se desarrollaron talleres, juegos inflables y una carrera de cintas, con participación activa de niños y jóvenes.

Por la tarde, a las 16.30, se realizó una marcha solidaria desde San Vicente de Paúl hasta la Plaza Mayor, cerrando el evento con un mensaje de inclusión bajo el lema “Hazte existir, hazte notar, ¡existencia!”. La inscripción tuvo un coste de 5 euros e incluía camiseta y pulsera conmemorativa. La iniciativa ha contado con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Benavente, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural.