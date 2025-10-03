Dos zamoranos le ganan la partida a las tarjetas revolving del banco: recuperarán 7.000 euros

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado la nulidad de dos contratos de crédito revolving suscritos por consumidores benaventanos con Wizikbank y CaixaBank, al considerar que las condiciones pactadas incurren en usura y que las entidades no cumplieron con los deberes de información exigidos por la normativa de protección de consumidores.

Las resoluciones ratifican los fallos dictados previamente por los juzgados de instrucción de Benavente, que habían estimado íntegramente las demandas interpuestas por los afectados.

En el caso de Wizikbank, el contrato de tarjeta de crédito fue suscrito en 2015 y contenía un tipo de interés TAE del 26,82 %, muy superior al tipo medio publicado por el Banco de España para operaciones similares. La Audiencia considera que este tipo resulta notablemente desproporcionado y aplica la Ley de Represión de la Usura, declarando la nulidad del contrato. Como consecuencia, la entidad deberá reintegrar al demandante todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto, lo que supone un saldo a favor del consumidor de 4.125,95 euros.

En el caso de CaixaBank, el contrato fue firmado en 2014 y también se estructura como crédito revolving. La Audiencia confirma que la entidad no proporcionó al cliente información clara, suficiente y comprensible sobre el funcionamiento del sistema de amortización, el coste total del crédito ni las consecuencias económicas de la modalidad de pago aplazado. Esta omisión vulnera la legislación sobre contratos celebrados con consumidores, que exige transparencia en la fase precontractual. La sentencia reconoce un saldo a favor del consumidor de 3.217,84 euros.

Ambas resoluciones destacan que el sistema de amortización propio del crédito revolving, basado en cuotas fijas que apenas cubren los intereses generados, provoca una prolongación indefinida de la deuda y dificulta la comprensión del coste real del producto. Los jueces subrayan que esta estructura, combinada con tipos de interés elevados, puede generar un sobreendeudamiento estructural incompatible con los principios de buena fe contractual.

Las sentencias ordenan la devolución de las cantidades cobradas en exceso por las entidades, una vez descontado el capital efectivamente dispuesto por los clientes. Además, Wizikbank y CaixaBank deberán asumir las costas procesales, al haberse estimado íntegramente las demandas. En ambos casos las entidades financieras podrán formular recurso de casación ante el Tribunal Supremo.