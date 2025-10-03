Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Locografías: el alma de la salud mental en imágenes en Benavente

La exposición del V Premio Internacional de Fotografía de INTRAS invita a mirar la locura desde todos sus ángulos hasta el 30 de octubre

La alcaldesa Beatriz Asensio y la concejala Mercedes Benítez con una responsable de Intras mostrando el cartel de la muestra.

La alcaldesa Beatriz Asensio y la concejala Mercedes Benítez con una responsable de Intras mostrando el cartel de la muestra. / A. B.

J. A. Gil

Benavente

Fundación INTRAS ha inaugurado este mediodía la exposición correspondiente al V Premio Internacional de Fotografía y Locura "Locografías", coincidiendo con el décimo aniversario de la entidad en la ciudad. El acto inaugural ha tenido lugar a las 12:00 horas en el Centro cultural Soledad González con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura, Mercedes Benítez.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de octubre, podrá visitarse de lunes a sábado en horario de mañana, de 09.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas. La muestra reúne las obras seleccionadas en el certamen internacional, que busca visibilizar la realidad de las personas con problemas de salud mental a través de la fotografía.

El objetivo principal del premio es mostrar fragmentos de la vida cotidiana de quienes conviven con trastornos mentales, utilizando imágenes y palabras como vehículo de expresión. Las obras presentadas invitan a reflexionar sobre la locura desde múltiples perspectivas: situaciones absurdas, alegres, dramáticas, cómicas, momentos de luz y sombra, felicidad y tristeza. Esta diversidad busca fomentar una mirada más consciente y profunda sobre la salud mental, tanto en los fotógrafos participantes como en el público visitante.

La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social durante la inauguración de Locografías acompañadas de personal de Intras.

La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social durante la inauguración de Locografías acompañadas de personal de Intras. / A. B.

Fundación INTRAS trabaja desde hace más de dos décadas en el acompañamiento a personas con problemas de salud mental y otras situaciones de dependencia, apoyándolas en la recuperación de sus proyectos de vida. En el año 2024, la entidad prestó atención a un total de 2.394 personas en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Extremadura, consolidando su compromiso con el desarrollo social y la inclusión.

Noticias relacionadas y más

La exposición "Locografías" se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del décimo aniversario de INTRAS en Benavente, reforzando su papel como entidad centrada en las necesidades reales de las personas y en la transformación de la mirada social hacia la salud mental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
  2. La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera
  3. Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
  4. Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
  5. Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
  6. Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde
  7. La IGP Pimiento Fresno-Benavente produce hasta 120.000 kilos del morrón
  8. Los hortelanos del Tera abren boca para la Feria del Pimiento

Locografías: el alma de la salud mental en imágenes en Benavente

Locografías: el alma de la salud mental en imágenes en Benavente

Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa

Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa

Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año

Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año

IU pide los proyectos de la plaza de la Vega y de las pistas deportivas

IU pide los proyectos de la plaza de la Vega y de las pistas deportivas

Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados

Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados

Dos zamoranos le ganan la partida a las tarjetas revolving del banco: recuperarán 7.000 euros

Dos zamoranos le ganan la partida a las tarjetas revolving del banco: recuperarán 7.000 euros

Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?

Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?

Avance del padrón de Benavente: la ciudad vuelve a crecer

Avance del padrón de Benavente: la ciudad vuelve a crecer
Tracking Pixel Contents