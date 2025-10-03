Locografías: el alma de la salud mental en imágenes en Benavente

Fundación INTRAS ha inaugurado este mediodía la exposición correspondiente al V Premio Internacional de Fotografía y Locura "Locografías", coincidiendo con el décimo aniversario de la entidad en la ciudad. El acto inaugural ha tenido lugar a las 12:00 horas en el Centro cultural Soledad González con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura, Mercedes Benítez.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de octubre, podrá visitarse de lunes a sábado en horario de mañana, de 09.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas. La muestra reúne las obras seleccionadas en el certamen internacional, que busca visibilizar la realidad de las personas con problemas de salud mental a través de la fotografía.

El objetivo principal del premio es mostrar fragmentos de la vida cotidiana de quienes conviven con trastornos mentales, utilizando imágenes y palabras como vehículo de expresión. Las obras presentadas invitan a reflexionar sobre la locura desde múltiples perspectivas: situaciones absurdas, alegres, dramáticas, cómicas, momentos de luz y sombra, felicidad y tristeza. Esta diversidad busca fomentar una mirada más consciente y profunda sobre la salud mental, tanto en los fotógrafos participantes como en el público visitante.

La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social durante la inauguración de Locografías acompañadas de personal de Intras. / A. B.

Fundación INTRAS trabaja desde hace más de dos décadas en el acompañamiento a personas con problemas de salud mental y otras situaciones de dependencia, apoyándolas en la recuperación de sus proyectos de vida. En el año 2024, la entidad prestó atención a un total de 2.394 personas en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Extremadura, consolidando su compromiso con el desarrollo social y la inclusión.

La exposición "Locografías" se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del décimo aniversario de INTRAS en Benavente, reforzando su papel como entidad centrada en las necesidades reales de las personas y en la transformación de la mirada social hacia la salud mental.