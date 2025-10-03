IU pide los proyectos de la plaza de la Vega y de las pistas deportivas

El portavoz del Grupo Municipal de IU, Manuel Burón, ha rquerido acceso a documentación técnica vinculada a a reforma integral de la Plaza Virgen de la Vega y las obras previstas en las pistas deportivas municipales.

Sobre la primera solicita copia digitalizada del proyecto de rehabilitación integral de la Plaza Virgen de la Vega, así como de los informes técnicos justificativos que avalan la necesidad de su ejecución. La petición se formula en el marco de las competencias de control y fiscalización que corresponden a los grupos políticos municipales, y se dirige expresamente a la Alcaldía como órgano responsable de la tramitación del expediente.

Sobre la segunda, reclama informe de situación urbanística elaborado por la arquitecta municipal con fecha 13 de diciembre de 2016. Este documento, según consta la solicitud de IU, estaría vinculado a la planificación o ejecución de obras en dicho ámbito, y su contenido técnico resulta relevante para el análisis de la legalidad urbanística y la adecuación normativa de las intervenciones proyectadas.