Concentración de apoyo a Palestina: más de 200 personas denuncian en silencio el genocidio de Gaza

Más de doscientas personas han particpado en la plaza de Santa María en la concentración ciudadana convocada por el PSOE e Izquierda Unida con el objetivo de denunciar el conflicto armado en Gaza y exigir el cumplimiento del derecho internacional.

El acto, que comenzó a las ocho de la tarde ha tenido una duración aproximada de 40 minutos y estuvo marcado por una serie de actos simbólicos que han apaelado a la conciencia colectiva. Cada asistente recibió un clavel blanco como símbolo de paz.

Durante la concentración se guardón un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto y se desplegó una bandera palestina como gesto de acompañamiento y reivindicación de una Palestina libre, en consonancia con los principios de autodeterminación reconocidos por el derecho internacional.

"Imágenes del genocidio"

A renglón seguido se mostraron imágenes de un genocidio, fotografías que documentan los efectos devastadores de los bombardeos en Gaza. Las imágenes mostraron la destrucción de infraestructuras civiles, el sufrimiento de la población y el uso del hambre como arma de guerra,situación que diversas organizaciones humanitarias han calificado de crisis sin precedentes.

También se presentaron testimonios de personas y profesionales que han vivido de cerca las consecuencias del conflicto. Bajo el lema “No dejes de hablar de Palestina”, se formuló una petición pública entendida como un acto de rebeldía, solidaridad y exigencia a los poderes públicos para que actúen con urgencia. El mensaje central fue que hablar del conflicto es una forma de resistencia, mientras que el silencio puede interpretarse como complicidad.

La concentración culminó con la lectura de un manifiesto titulado Manifiesto del Espejo Roto, una reflexión sobre la memoria histórica del siglo XX y su vigencia en los conflictos contemporáneos, que comenzó evocando el Holocausto, recordando cómo millones de judíos, gitanos, disidentes y marginados fueron exterminados por el régimen nazi, despojados de su humanidad y convertidos en ceniza.

El texto sostiene que el mundo prometió entonces que «nunca más» se repetiría una tragedia semejante. Sin embargo, denuncia que ese compromiso se ha fracturado, como un espejo roto, al observar el trato que el Estado de Israel dispensa al pueblo palestino. Según el manifiesto, quienes fueron víctimas del genocidio ahora ejercen prácticas de opresión similares contra otro pueblo. El acto se cerró con “Dos minutos para la esperanza”, iniciativas y declaraciones de responsables públicos que apuntan a posibles vías de solución al conflicto.