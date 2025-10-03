Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa

El accidente se produjo a las 11.48 horas en sentido Benavente y la ocupante de uno de los vehículos sufría dolor en el pecho

Obras de mejora del firme y pavimentación en Santa Cristina realizadas días atrás, en un punto próximo al del accidente.

Obras de mejora del firme y pavimentación en Santa Cristina realizadas días atrás, en un punto próximo al del accidente. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Una mujer de 65 años ha resultado herida este mediodía en la carretera nacional N-525, en el término de Santa Cristina de la Polvorosa, tras la colisión frontolateral de dos turismos.

El siniestro se ha producido a las 11.48 horas, momento en que el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso del siniestro ocurrido concretamente en la salida de Santa Cristina de la Polvorosa en sentido Benavente. Dos coches han impactado en un tramo de vía que conecta con una zona de tránsito frecuente entre ambas localidades.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en uno de los vehículos implicados manifestó dolor en el pecho, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de atención sanitaria. El Centro Coordinador de Emergencias dio aviso tanto a Tráfico de Zamora como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado recursos al lugar del accidente para valorar el estado de los ocupantes.

Se da la circunstancia de que el tramo de la N-525 entre Santa Cristina de la Polvorosa y Benavente ha mejorado su pavimento en días pasados, aunque hasta ayer estaba pendiente de la pintura de señalización horizontal.

