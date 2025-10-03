Sucesos
Una colisión frontolateral entre dos turismos deja una mujer herida en Santa Cristina de la Polvorosa
El accidente se produjo a las 11.48 horas en sentido Benavente y la ocupante de uno de los vehículos sufría dolor en el pecho
Una mujer de 65 años ha resultado herida este mediodía en la carretera nacional N-525, en el término de Santa Cristina de la Polvorosa, tras la colisión frontolateral de dos turismos.
El siniestro se ha producido a las 11.48 horas, momento en que el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso del siniestro ocurrido concretamente en la salida de Santa Cristina de la Polvorosa en sentido Benavente. Dos coches han impactado en un tramo de vía que conecta con una zona de tránsito frecuente entre ambas localidades.
Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en uno de los vehículos implicados manifestó dolor en el pecho, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de atención sanitaria. El Centro Coordinador de Emergencias dio aviso tanto a Tráfico de Zamora como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado recursos al lugar del accidente para valorar el estado de los ocupantes.
Se da la circunstancia de que el tramo de la N-525 entre Santa Cristina de la Polvorosa y Benavente ha mejorado su pavimento en días pasados, aunque hasta ayer estaba pendiente de la pintura de señalización horizontal.
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera
- Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento
- Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde
- La IGP Pimiento Fresno-Benavente produce hasta 120.000 kilos del morrón
- Los hortelanos del Tera abren boca para la Feria del Pimiento