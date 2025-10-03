El Centro de Transportes de Benavente destina un millón a la ampliación de una nave

El Centro Benaventano de Transportes S.A.U. ha impulsado el proyecto de ampliación de la nave E motivado por el crecimiento sostenido del volumen de trabajo en el sector y el incremento de clientes que demandan nuevas instalaciones, y ha sacado a licitación la actuación. Esta actuación responde a la necesidad de reubicar una plataforma logística de menor superficie, actualmente ubicada en la nave A, para permitir la expansión de otra empresa colindante que requiere mayor capacidad operativa.

Para atender esta demanda, se ha proyectado la ampliación de la nave E en propiedad sobre un espacio disponible en la parcela CT-2. Esta zona, actualmente pavimentada y vallada, se utiliza como pista de prácticas y exámenes de tráfico. La nueva edificación se integrará como ampliación de la actual Nave E, destinada a albergar la actividad de Plataforma de Intercambio de Paquetería, también conocida como Cross-Docking, una modalidad logística que permite la redistribución rápida de mercancías sin necesidad de almacenaje prolongado.

La parcela CT-2 cuenta con una superficie total de 20.846 metros cuadrados, de los cuales 10.114 metros cuadrados están ocupados por la actual Nave E y un bloque de oficinas de dos plantas. La nueva nave se construirá como una estructura independiente pero alineada con la edificación existente, respetando la estética y altura de coronación de las fachadas. Se mantendrán los colores y acabados predominantes, incluyendo paneles tipo sándwich, puertas de muelles, marquesinas y remates perimetrales, para garantizar la uniformidad visual del conjunto.

Otro plano en tres dimensiones de la ampliación de la nave. / C. T. B.

El proyecto técnico contempla la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas y ambientales, necesarias para la ejecución de la obra y el desarrollo de la actividad logística. En este sentido, se justificará el cumplimiento de toda la normativa vigente aplicable a edificaciones industriales, instalaciones auxiliares y condiciones específicas de seguridad, impacto ambiental y funcionalidad. El documento también incluye una descripción detallada de la actividad prevista, sus posibles repercusiones en el entorno y las medidas correctoras que se implementarán para evitar interferencias con el medio ambiente.

La licitación del contrato, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público , establece un presupuesto base de 1.275.695,43 euros, con un valor estimado sin impuestos de 1.054.293,74 euros. El plazo de ejecución previsto es de 11 meses, y el procedimiento de adjudicación será abierto, con presentación electrónica de ofertas hasta el 29 de octubre de 2025 a las 23:59 horas. La apertura de las ofertas económicas está programada para el 31 de octubre a las 09:00 horas en el edificio administrativo del Centro de Transportes de Benavente.

La clasificación del contrato incluye trabajos de construcción de edificios comerciales, almacenes e infraestructuras relacionadas con el transporte, y se exige a los licitadores una clasificación empresarial para estructuras de fábrica u hormigón, con capacidad económica comprendida entre 840.000 y 2.400.000 euros. Además, se establecen garantías provisionales y definitivas del 3 % y 5 % respectivamente, y se valorarán criterios técnicos como la disponibilidad de medios humanos, la organización del sistema de calidad, el plazo de garantía y la reducción del plazo de ejecución.