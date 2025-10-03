Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados

La jueza titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Benavente ha ampliado de uno a tres los investigados en las diligencias judiciales iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía Provincial de Zamora por la presunta comisión de un delito de falsificación de documento público.

La exalcaldesa de Burganes de Valverde y diputada provincial, Atilana Martínez Mayado aparecía hasta ahora como la única imputada en este procedimiento. La jueza ha dictado una providencia en la que cita también como investigados al representante legal de la empresa Construcciones David Furones y al ingeniero responsable del proyecto de urbanización de la calle San Isidro de Burganes.

Mañana de declaraciones

La comparecencia de los investigados en sede judicial tendrá lugar el próximo 19 de noviembre. Ese día también comparecerán un perito judicial y otras cuatro personas en calidad de testigos. Todas las comparecencias se producirán en horario escalonado desde las 10.30 hasta las 13:00 horas.

La jueza ha citado como testigos al actual alcalde de la localidad, Christopher Ferrero y a la secretaria municipal, al técnico de otra del cerramiento de las pistas de Olmillos de Valverde, y al exalcalde pedáneo de esta localidad, Jose María Zarza Cid.

La providencia explicita que las declaraciones testificales vendrán acompañadas de la advertencia procesal que permite a los testigos abstenerse de responder a preguntas que pudieran perjudicarles, sin perjuicio de la valoración que el órgano instructor pueda efectuar si su declaración revela indicios de carácter penal.

De cualquier modo, la comunicación judicial parece incluir de forma errónea una doble citación de la secretaria del Ayuntamiento de Burganes que, según la providencia, debería comparecer en dos momentos diferentes de la mañana del 19 de noviembre.

El abogado de la acusación particular, que representa al Ayuntamiento, personado en el procedimiento, ha hecho notar el posible equívoco y ha reiterado la petición de que se cite también a declarar en calidad de testigo al cuñado de la exregidora, Bienvenido Ferrero.

Martínez Mayado prestó declaración el pasado mes de junio como investigada por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento oficial, y malversación de caudales públicos.

Entonces declaró que los encargos de trabajos a su cuñado los había efectuado mayormente y sin su conocimiento el concejal en el que había delegado la Alcaldía pedánea de Olmillos salvo "una obra de 3.000 o 4.000 euros" que le había pedido ella directamente.

Mantuvo también que "no era consciente" de que la obra de pavimentación de la calle San Isidro se había certificado sin concluir, aunque adujo que había pedido al constructor y al técnico que no pavimentarán una finca de su propiedad ante la inminencia de las elecciones para evitar que la población pudiera pensar que estaba utilizando su cargo de alcaldesa para su beneficio. Esta obra se terminó dos días antes del cambio de Gobierno municipal en el Ayuntamiento.

Del mismo modo dijo haber confiado en lo que le decían los técnicos y el alcalde pedáneo en la actuación llevada a cabo en el cerramiento de las pistas de Olmillos de Valverde, en las que se produjo un sobrecoste de dinero público.