El Benavente Norte y el Centro de Especialidades contarán con un sistema solar fotovoltaico de autoconsumo

El edificio del Centro de Especialidades y del Centro de Salud Benavente Norte contará próximamente con una nueva instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con compensación de excedentes. El proyecto es impulsado por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), y tiene como objetivo principal el aprovechamiento de energía renovable para el suministro eléctrico del centro sanitario.

La instalación se ubicará sobre las cubiertas planas del edificio principal, situado en la Calle Río Cea, s/n. Se empleará una estructura triangular lastrada que permitirá orientar los paneles a 30 grados respecto al plano horizontal, con un azimuth aproximado de -15 grados, optimizando así la captación solar.

El sistema contará con 152 módulos fotovoltaicos cada uno con una potencia de 600 Wp, alcanzando una potencia total instalada de 91,20 kWp. Esta energía será transformada mediante dos inversores de 40 kW cada uno, que convertirán la corriente continua generada en corriente alterna de 50Hz a 400V, adecuada para su inyección en la red de consumo del edificio.

Red eléctrica inteligente

La energía producida será utilizada prioritariamente por el centro de salud, aunque en momentos de baja demanda, los excedentes se verterán a la red de distribución de Baja Tensión gestionada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, anteriormente conocida como Iberdrola Distribución. Esta conexión se realizará a través del nuevo Cuadro de Instalación Solar Fotovoltaica, que enlazará con el Cuadro General de Baja Tensión existente en el cuarto técnico del edificio.

La instalación estará equipada con sensores que permitirán su integración en la plataforma TRI (Territorio Rural Inteligente) de la Junta de Castilla y León. Para ello, se instalarán analizadores de redes con comunicación LoRaWAN o tecnologías similares, junto con transformadores de intensidad, que facilitarán la medición y transmisión de datos de producción y consumo energético.

El valor estimado del contrato asciende a 78.515,76 euros, mientras que el importe total adjudicado alcanza los 95.004,07 euros, incluyendo impuestos. El plazo previsto para la ejecución del proyecto es de cuatro meses, desde el inicio de las obras hasta su puesta en funcionamiento.

Dado el carácter evolutivo de la tecnología fotovoltaica, se contempla la posibilidad de revisar las soluciones disponibles en el mercado antes de la adquisición definitiva de los equipos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia y adecuación a las necesidades específicas de la planta proyectada.