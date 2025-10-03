Dos atrapados en un nuevo accidente de tráfico en Calzada de Tera
Un coche se ha salido de la vía en la A-52 a media tarde
A. A.
Nuevo accidente de tráfico este viernes en Zamora. En torno a las seis y cuarto de la tarde, un vehículo se ha salido de la vía en el kilómetro 18.16 horas de la A-52, sentido Benavente.
Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridos tras el incidente. Ambas se encontraban atrapadas en el vehículo, pero conscientes.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.
