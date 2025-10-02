Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Concurso de Mascota Solidaria de Benavente en beneficio de Procan

El certamen contempla tres modalidades: "Simpatía y encanto", "Habilidad y obediencia" y "Mejor disfraz mascota y dueño"

La concejala Sara Casquero, durante la presentación del certamen. | E. P.

La concejala Sara Casquero, durante la presentación del certamen. | E. P.

Eva Ponte

Benavente acoge el sábado el Concurso Mascota Solidaria, abierto a la participación de todo tipo de animales domésticos. El lugar previsto para la celebración es la Plaza Mayor y dará comienzo a partir de las seis de la tarde.

La concejala del área, Sara Casquero, ha explicado que hay tres modalidades en este certamen: "Simpatía y encanto", "Habilidad y obediencia" y "Mejor disfraz mascota y dueño". El premio de cada categoría es de 100 euros que se podrán canjear en los comercios colaboradores de la actividad ubicados en Benavente como son Agropal, Alba Peluquería Canina y La Mota, Clínica Veterinaria.

Noticias relacionadas y más

El precio de la inscripción es de 5 euros que irán destinados íntegramente a la protectora de animales de Benavente, Procan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents