Vuelve el Concurso de Mascota Solidaria de Benavente en beneficio de Procan
El certamen contempla tres modalidades: "Simpatía y encanto", "Habilidad y obediencia" y "Mejor disfraz mascota y dueño"
Benavente acoge el sábado el Concurso Mascota Solidaria, abierto a la participación de todo tipo de animales domésticos. El lugar previsto para la celebración es la Plaza Mayor y dará comienzo a partir de las seis de la tarde.
La concejala del área, Sara Casquero, ha explicado que hay tres modalidades en este certamen: "Simpatía y encanto", "Habilidad y obediencia" y "Mejor disfraz mascota y dueño". El premio de cada categoría es de 100 euros que se podrán canjear en los comercios colaboradores de la actividad ubicados en Benavente como son Agropal, Alba Peluquería Canina y La Mota, Clínica Veterinaria.
El precio de la inscripción es de 5 euros que irán destinados íntegramente a la protectora de animales de Benavente, Procan.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera
- Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
- Éxito en la colocación de implantes a la joven benaventana Maryam Fernández
- La IGP Pimiento Fresno-Benavente produce hasta 120.000 kilos del morrón
- Los hortelanos del Tera abren boca para la Feria del Pimiento