Un hombre y un niño de 3 años heridos leves en una colisión con vuelco en Navianos de Valverde

Un hombre y un niño de tres años han resultado heridos leves esta mañana en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 17 de la carretera provincial ZA-100, en el término de Navianos de Valverde. A las 09.24 horas el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando del accidente. Según la información facilitada por los alertantes, se produjo una colisión entre dos vehículos tipo turismo, que derivó en el vuelco de uno de ellos sobre la vía.

Como consecuencia del impacto, al menos dos personas han resultado heridas, aunque su estado ha sido calificado como leve en el primer informe de atención. Entre los afectados se encuentra un menor de tres años, que viajaba en uno de los vehículos implicados, y un varón adulto que manifestó dolor en una pierna. El Centro Coordinador ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl.