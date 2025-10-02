Benavente impulsa mejoras en el Centro de Día de Alzheimer con una inversión de 16.000 euros

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Benavente (AFA), destinado a la ejecución de obras de mejora en el edificio que alberga el Centro de Día para personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. El acuerdo contempla una inversión municipal de 16.000 euros, con el objetivo de adaptar las instalaciones a las necesidades actuales derivadas del incremento de usuarios.

Las obras permitirán a la asociación seguir ofreciendo programas de estimulación cognitiva integral, orientados a preservar la autonomía funcional de los usuarios y a mejorar su calidad de vida. Estos servicios incluyen actividades terapéuticas adaptadas, seguimiento médico, apoyo psicosocial y atención personalizada, dirigidos tanto a los enfermos como a sus cuidadores. La intervención responde a la creciente demanda de atención especializada en Benavente y su comarca, donde se ha registrado un aumento significativo en el número de familias afectadas por el Alzheimer.

La firma del convenio se ha llevado a cabo en el Edificio Administrativo El Ferial, en un acto institucional que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; la concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez; la presidenta de AFA Benavente, Asunción Rubio; y el concejal y diputado provincial José Manuel Salvador.

La subvención concedida obedece a la voluntad del Ayuntamiento de "responder a las necesidades sociales derivadas de esta enfermedad, facilitando que los afectados puedan permanecer en su entorno habitual. Para ello, considera imprescindible dotar a la ciudad de recursos e infraestructuras que contribuyan a paliar las dificultades que enfrentan tanto los pacientes como sus familias".