Avance del padrón de Benavente: la ciudad registra una población de 17.617 habitantes

Benavente ha registrado "un crecimiento poblacional constante durante el año 2025, con un aumento tanto en el número total de habitantes como en la población extranjera, que ya representa más del 10% del padrón", según un avance de datos del padrón difundido por el Ayuntamiento.

Los datos municipales señalan que la ciudad "ha pasado de los 17.246 habitantes registrados en 2024 a un total de 17.617 en septiembre de 2025, lo que supone 371 nuevos vecinos en lo que va de año. Una variación porcentual del 2,15% respecto al año anterior". En cuanto a la distribución por sexos, el padrón refleja 8.448 hombres (47,95%) y 9.169 mujeres (52,05%).

El avance recoge que la población extranjera también ha repuntado alcanzando los 1.789 vecinos en septiembre (869 hombres y 920 mujeres), lo que supone un 10,15 % del total. Por nacionalidades, la comunidad marroquí es la más numerosa con 401 personas, seguida de Colombia (309), Bulgaria (222), Rumanía (168), Venezuela (98), Portugal (90) y Paraguay (86). También destacan las comunidades procedentes de Honduras, Perú, Cuba, Argentina, China y República Dominicana.

"Estos datos muestran un crecimiento sostenido y una creciente diversidad cultural, factores que refuerzan la vida social y económica de la ciudad", destaca el Consistorio.