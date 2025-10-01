Día de la Ruta Vía de la Plata
Taller infantil de escudos romanos en Benavente
El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Turismo, organiza para el próximo sábado día 4 un taller de escudos romanos. La actividad se incluye en las iniciativas organizadas para los meses de septiembre y octubre, con motivo del Día de la Ruta Vía de la Plata.
El taller está dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años de edad, en los que los participantes van a elaborar su propio escudo.
La actividad dará comienzo a partir de las 11 horas y se llevará a cabo en el patio de los ábsides de la iglesia de San Juan del Mercado. Para poder participar se requiere la inscripción previa. Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo a tra´ves del teléfono 980634211 o a través del e-mail turismo@benavente.es.
