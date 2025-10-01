La exposición "Campo de Amapolas" muestra en Benavente la visión de la vida de la artista Flory Villar

"Campo de Amapolas" es el título de la exposición que acoge el Centro Cultural ‘Soledad González’ de la artista vecina de Benavente Flory Villar quien, a través de la poesía, la artesanía o la pintura expresa su visión de la vida, la sociedad y sus sentimientos más personales. "Siempre estoy inspirada en mi vida, básicamente, para empezar, y en todo lo que veo en noticias, en personas cercanas a mí, en todo lo que me hace que tenga una chispa en mi cabeza y me pongo a escribir", ha explicado.

En la presentación, que ha tenido lugar esta mañana, ha estado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, quienes han felicitado a la artista por su trabajo y su valentía al exponer por primera vez su trabajo. Además, alcaldesa y edil han hecho un llamamiento a los vecinos de Benavente y comarca a que acudan a descubrir las letras de Flory Villar.

Exposición en Casa Solita. / E. P.

Explicó la artista que "empecé a escribir hace ocho años, cuando murió mi padre. Así surgió "Campo de Amapolas", que habla de mi padre, de cuando nos enteramos de su enfermedad. Y ahí es un sin parar, tengo unos trescientos poemas escritos. La verdad es que lo necesito para desahogarme y para comunicar todo lo que siento y lo que creo que siente mucha gente. Que no lo dicen, porque igual no tenemos armas para decirlo, no tenemos oportunidad", añadió.

Exposición "Campo de Amapolas". / E. P.

La muestra estará abierta hasta el 15 de octubre. Los textos de la artista benaventana narran vivencias o episodios personales de la artista, así como situaciones vividas en los últimos años como los incendios de la provincia de Zamora, la DANA de Valencia o la Guerra de Gaza. Otras obras abordan la temática del amor, el desamor, la juventud o la violencia de género.

Las más de 20 obras se podrán visitar en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, coincidiendo con el horario de apertura del Centro Cultural.