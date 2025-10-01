Dos detenidos por delitos contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad en Benavente

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Zamora ha detenido a dos personas por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la seguridad vial y por un delito de atentado contra agente de la autoridad, tras una intervención ocurrida el pasado 29 de septiembre en la autovía A-52.

Durante un servicio de vigilancia de velocidad en la autovía A-52 (Benavente–Vigo), un vehículo radar de la Agrupación de Tráfico intentó adelantar a un camión articulado a la altura del kilómetro 4,200 en dirección Benavente. Sin embargo, tuvo que desistir de la maniobra al detectar por el espejo retrovisor que un turismo con matrícula portuguesa se aproximaba a gran velocidad sin intención de frenar, obligando al agente a reincorporarse al carril derecho para evitar una colisión.

Tras el aviso a una patrulla situada más adelante, se intentó detener al vehículo mediante las señales reglamentarias. El conductor hizo caso omiso y continuó su marcha, incorporándose a la autovía A-66 en dirección León. Durante el seguimiento, los agentes observaron maniobras de adelantamiento antirreglamentarias, que pusieron en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Una vez interceptado el vehículo, uno de los ocupantes descendió y agredió a uno de los agentes intervinientes, lo que motivó su inmediata detención como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad. El conductor, por su parte, fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo superior a 0,60 mg/l en aire espirado, lo que constituye un delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol.

Además, se constató que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducción, por lo que se le imputó otro delito contra la seguridad vial. También se le instruyeron diligencias por conducción temeraria y por desobediencia grave, al no atender las señales de los agentes durante la persecución.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente, junto con las diligencias instruidas. La Guardia Civil recuerda que estas actuaciones se enmarcan en su compromiso con la reducción de la siniestralidad en las carreteras, conforme a las funciones que le encomienda la legislación vigente en materia de tráfico y transporte en vías interurbanas.

Asimismo, se destaca la importancia de la colaboración ciudadana en el ámbito de la seguridad vial. Para ello, se pone a disposición el número de teléfono 062 y el servicio de alertas de la aplicación Alertcops, garantizando que cualquier información facilitada será tratada de forma discreta y anónima.