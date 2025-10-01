Castrogonzalo destinará terrenos a promover los huertos familiares

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha sometido a consulta pública la aprobación de la ordenanza reguladora de concesión y uso de los huertos familiares, un paso previo a la elaboración del proyecto de la ordenanza municipal.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en un cuestionario. El plazo finaliza el 1 de octubre.

El Ayuntamiento explica que dentro de las competencias de promoción de ocupación del tiempo libre, art 25.2.l) de la LRBRL, pretende promover la actividad de agricultura de autoconsumo. Tras la ejecución de subvención de reto demográfico, se busca aprovechar los huertos familiares construidos.

Entre los objetivos de la normativa municipal prevista está "ordenar el uso, y promover la ocupación del tiempo libre con actividad de autoconsumo agrícola".

En cuanto a posibles soluciones alternativas regulatorias señala posibles acuerdos de Pleno para la adjudicación atendiendo a los usos y costumbres, no obstante, se considera necesaria su regulación.

El proyecto denominado "Huerto comunitario como espacio formador y de carácter social e integrador de Castrogonzalo" se enmarca en la convocatoria efectuada en su día por la Consejería de Medio Ambiente para proyectos de dinamización demográfica en la Comunidad de Castilla y León a cargo del Fondo de Cohesión Territorial.