Caso de Olleros de Tera: la Audiencia valida la declaración de la peregrina francesa sobre el apuñalamiento

La Audiencia Provincial de Zamora ha dictado un auto con firmando la legalidad de la prueba testifical preconstituida practicada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente en el marco de las diligencias por el apuñalamiento ocurrido en Olleros de Tera ocurrido a principios de septiembre.

La defensa de Daniel Álvaro Ramos García, investigado en la causa, recurrió la declaración urgente de la peregrina francesa Martine Paulette Guignard, única testigo del suceso. La defensa alegó falta de notificación adecuada, indefensión y ausencia de causa fundada para la práctica anticipada de esta prueba preconstituida. El Ministerio Fiscal solicitó la desestimación del recurso, postura que fue respaldada por la representación legal del agredido, Ismael Pérez Pérez, parte contraria en el procedimiento.

Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que la decisión del juzgado de instrucción se ajusta a la normativa procesal vigente, que permite la práctica de prueba preconstituida en fase de instrucción cuando exista riesgo de que no pueda realizarse en el juicio oral.

En este caso, la testigo, de nacionalidad francesa, carece de arraigo y domicilio en España, y su presencia en el país respondía a una estancia temporal vinculada a la realización del Camino de Santiago, lo que justificaba la urgencia de su declaración, argumenta el auto.

La resolución también destaca que el investigado se encontraba en situación de prisión provisional, lo que exigía una tramitación ágil del procedimiento. El tribunal subraya que recurrir a mecanismos ordinarios de cooperación internacional para citar a la testigo habría supuesto una dilación injustificada, con riesgo de que no pudiera comparecer en el plenario cuando tuviera que desplazarse desde Francia para declarar, "declaración ahora de la que ha quedado constancia judicial".

La Audiencia sostiene en el auto que la declaración se realizó con garantías procesales, incluyendo la intervención de la defensa letrada y la conexión telemática del investigado desde el centro penitenciario. Martine Paulette declaró vía telemática y telemáticamente asistieron a la prueba la titular del Juzgado, los abogados de las partes, el investigado desde la prisión de Topas (Salamanca) y un traductor.

La Audiencia Provincial concluye que se ha respetado el principio de contradicción, y que la prueba preconstituida estaba legalmente fundada. En consecuencia, desestima el recurso de apelación y confirma el auto recurrido. La resolución fue dictada este martes.