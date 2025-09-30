Transportes modifica el contrato para modernizar la estación de autobuses de Benavente

La Dirección General de Transportes y Logística de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha aprobado el expediente modificado del contrato de obras para la modernización, rehabilitación y digitalización de la estación de autobuses de Benavente, adjudicado a la UTE VILOR‑MAHOCI.

El expediente modificado eleva el importe líquido final del proyecto hasta 986.559,19 euros, lo que supone una variación sobre el presupuesto inicial mediante una modificación adicional por importe de 85.716,61 euros que se financiará con el presupuesto regional.

En cuanto al plazo de ejecución, la ampliación aprobada es de 27 días sobre el plazo vigente de 17 meses y 23 días, con lo que el plazo total de la obra queda en 18 meses y 20 días y la nueva fecha prevista de finalización es el 31 de octubre de 2025.

Garantía y anualidades

La resolución detalla la garantía vigente del contrato y su reajuste: la garantía vigente era de 152.848,37 euros, con un reajuste adicional de 3.542,01 euros que eleva la garantía definitiva a 156.390,38 euros.

El desglose por anualidades incluye 48.538,80 euros para 2023; 311.909,73 euros para 2024; y, para 2025, el presupuesto vigente más la variación que suma 626.110,66 euros, alcanzando un total consolidado de 986.559,19 euros para el proyecto modificado.

La ejecución de las obras incluye, según el expediente, un programa de trabajo aprobado y la previsión de digitalización de instalaciones y rehabilitación integral de la estación de autobuses, actos que justifican la necesidad de la modificación contractual tramada por el Servicio de Infraestructuras de Transportes y reflejada en los informes técnicos y jurídicos que acompañan la resolución.

La resolución indica que se han cumplido los trámites preceptivos previstos en la normativa de contratación del sector público y que la tramitación del expediente de modificación se ha llevado a cabo de conformidad con la ley aplicable al ámbito de contratos públicos; además la actuación ha contado con informe de los servicios jurídicos y con informe favorable de la intervención delegada.

La notificación de la resolución se entiende como acto que pone fin a la vía administrativa, y la comunicación incluye la relación de recursos que proceden para impugnarla: recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución, con un plazo de un mes desde la notificación; y recurso contencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el plazo previsto para impugnación jurisdiccional contado desde la notificación y condicionada, en su caso, a la interposición previa del recurso administrativo indicado.