Santa María de la Vega rinde homenaje a tres vecinas nonagenarias y un centenario

La localidad de Santa María de la Vega ha celebrado sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Un año más el Ayuntamiento ha programado un homenaje a los nonagenarios del pueblo.

En esta ocasión han recibido el reconocimento de sus vecinos y vecinas, y una simbólica placa de conmemoración, las nonagenarias Florentina Ballesteros García, Claudelina Cobreros Vara y María López Alonso, nacidas en el año 1935. Además, se entregó una placa de reconocimiento al centenario José Ríos Alijas. La ofrenda floral a la Virgen del Carmen, la procesión y la comida popular han sido otros de los actos concurridos, a los que se han sumado las veladas nocturnas y los juegos infantiles.

Comida popular en Santa María de la Vega. / E. P.