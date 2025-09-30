Santa María de la Vega rinde homenaje a tres vecinas nonagenarias y un centenario
La localidad de Santa María de la Vega ha celebrado sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Un año más el Ayuntamiento ha programado un homenaje a los nonagenarios del pueblo.
En esta ocasión han recibido el reconocimento de sus vecinos y vecinas, y una simbólica placa de conmemoración, las nonagenarias Florentina Ballesteros García, Claudelina Cobreros Vara y María López Alonso, nacidas en el año 1935. Además, se entregó una placa de reconocimiento al centenario José Ríos Alijas. La ofrenda floral a la Virgen del Carmen, la procesión y la comida popular han sido otros de los actos concurridos, a los que se han sumado las veladas nocturnas y los juegos infantiles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente
- Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo
- La defensa del hostelero de Olleros de Tera recurre la apertura de la pieza separada
- Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad
- Éxito en la colocación de implantes a la joven benaventana Maryam Fernández
- Maryam Fernández recibe con éxito los implantes dentales en la clínica del doctor Vericat en Valencia
- La IGP Pimiento Fresno-Benavente produce hasta 120.000 kilos del morrón