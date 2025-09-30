PSOE e IU convocan una concentración por la paz y contra el genocidio de Gaza en Benavente

La Plaza de Santa María de Benavente será escenario este viernes a partir de las ocho de la tarde de una concentración ciudadana convocada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU). El objetivo principal del acto es la reivindicación de la paz y la denuncia explícita del genocidio está siendo perpetrado en Gaza por el gobierno de Israel. La convocatoria también busca exigir una solución definitiva al conflicto palestino-israelí, apelando a la conciencia colectiva y al compromiso con los derechos humanos.

La duración estimada del evento será de 40 minutos, durante los cuales se desarrollarán diversas actividades simbólicas y participativas. El acto comenzará con una sección de agradecimientos y acogida, en la que se explicarán los objetivos de la concentración. A cada asistente se le entregará un clavel blanco como símbolo de paz, reforzando el carácter pacifista y humanitario de la convocatoria.

Uno de los momentos centrales será el de solidaridad con el pueblo palestino, que incluirá un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto. Durante este segmento, se desplegará la bandera palestina como gesto de acompañamiento y reivindicación de una Palestina libre, en consonancia con los principios de autodeterminación de los pueblos reconocidos por el derecho internacional.

Imágenes del genocidio

El acto también incluirá una exposición titulada “Imágenes de un genocidio”, compuesta por fotografías que documentan los efectos devastadores de los bombardeos, la destrucción de infraestructuras civiles, la desesperación de la población y el uso del hambre como arma de guerra. Las imágenes pretenden mostrar cómo la infancia palestina crece entre escombros y bajo fuego constante, en un contexto que ha sido calificado por diversas organizaciones humanitarias como una crisis sin precedentes.

En otro momento del evento, se presentarán testimonios de personas y profesionales que han vivido de cerca las consecuencias del conflicto. Estas intervenciones buscan aportar una dimensión humana y directa a la tragedia, destacando la magnitud de lo que algunos expertos consideran una de las mayores catástrofes humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial.

Lema

Bajo el lema “No dejes de hablar de Palestina”, se formulará una petición pública que será entendida como un acto de rebeldía, solidaridad y exigencia a los poderes públicos para que actúen con urgencia. El mensaje central es que hablar del conflicto es una forma de resistencia, mientras que el silencio puede interpretarse como complicidad.

Posteriormente, se leerá un manifiesto que recogerá las ideas, sentimientos y exigencias compartidas por los convocantes y asistentes. Este documento servirá como expresión colectiva de denuncia y compromiso con la paz y los derechos humanos.

El acto concluirá con “Dos minutos para la esperanza”, en los que se reconocerán iniciativas, gestos y declaraciones de responsables públicos que apuntan a posibles vías de solución al conflicto. Este segmento pretende cerrar el evento con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista la urgencia del presente.

El cierre del acto estará acompañado por música cuidadosamente seleccionada para dar mayor significación a cada uno de los momentos vividos. La participación activa del público será fomentada en todo momento, reforzando el carácter colectivo y abierto de la convocatoria.

Desde PSOE e IU se ha emitido un llamamiento urgente a la conciencia de la ciudadanía de Benavente y su comarca. La invitación se extiende a responsables públicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y, especialmente, a todas las personas que mantienen viva su empatía y compasión hacia quienes sufren. El mensaje es claro: la guerra no puede ser indiferente, y Gaza representa un espejo en el que se refleja la dignidad o la cobardía de las sociedades contemporáneas.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de ideologías, creencias, edad, nacionalidad o país de origen. En palabras de la cantante Ana Belén, citadas por los organizadores, “la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”, una frase que resume el espíritu del acto y la urgencia de la causa.