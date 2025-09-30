Jornada para Familias con Diabetes en Benavente

La Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE) celebra el próximo sábado 4 de octubre una Jornada para Familias con Diabetes, con el fin de que las personas que tienen diabetes y sus familiares y amigos puedan compartir experiencias y aprender aspectos novedosos relacionados con esta enfermedad.

La iniciativa, que cumple ya su sexta edición se lleva a cabo gracias al convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Benavente y con el fin de lograr impulsar actividades en la que las familias sean protagonistas.

La jornada de convivencia se celebra en el Centro de Interpretación de los Ríos desde las 10:30 horas hasta las 18 horas. Tras la presentación de la jornada darán comienzo varios talleres de la mano de Dani Hans, dietista especialista en diabetes y rendimiento deportivo.

Talleres

Habrá talleres dirigidos específicamente para los niños, niñas y adolescentes o grupos de adultos que participen en la jornada. Los temas a abordar: "Alcohol y adolescencia", "El cambio de hábitos. Adiós vacaciones ¡Todo controlado!", "La montaña rusa del azúcar: ¡toma el control con el poder de tu mente!".

Participará también la enfermera experta en el cuidado de la diabetes, Marina Cordón. Que abordará temas como "Diabetes, prevención de enfermedades asociadas y estilo de vida saludable" dirigido a distintos grupos de edades y adaptado a cada uno de estos grupos.

Esta jornada es, sobre todo, un punto de encuentro para las familias que conviven con la diabetes, en la que habitualmente se resuelven dudas que surgen durante los talleres y de otros temas que pueden surgir durante la jornada. Las inscripciones en esta jornada están abiertas. Y pueden realizarse por Whatsapp al número 621434535 o a través del email adibe00@gmail.com. Allí deberán indicar nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto.

Las plazas son limitadas y la participación será por riguroso orden de inscripción.