Benavente retoma la actividad del Club de Lectura el día 10
La actividad está dirigida por Henar Boyano, psicóloga de profesión y con amplia experiencia en este tipo de actividades.
El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Cultura, retoma el Club de Lectura organizado en la Biblioteca Municipal. La primera edición, celebrada el curso pasado contó con una gran acogida y es por ello que se retoma la iniciativa.
La actividad de este club tendrá lugar de 18 a 19:30 horas, en la Sala ‘Curtis Garland’ del Centro Cultural Soledad González, a partir del 10 de octubre. La actividad está dirigida por Henar Boyano, psicóloga de profesión y con amplia experiencia en este tipo de actividades.
La actividad es completamente gratuita y cuenta con plazas limitadas. Las personas interesadas podrán apuntarse en la Biblioteca Municipal. El único requisito para poder participar en este programa es ser socio de la Biblioteca Municipal de Benavente, un requisito que podrán cumplimentar en el mismo momento que se apuntan a la actividad.
