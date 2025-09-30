Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal que condenó a un acusado por un delito de desobediencia grave al desoir varias resoluciones juidciales que le prohibían acceder a su finca a través de un camino privado en Santa Cristina de la Polvorosa.

El tribunal ha considerado probado que el procesado accedió en varias ocasiones a su propiedad atravesando una finca colindante, pese a existir resoluciones judiciales firmes que declaraban la inexistencia de servidumbre de paso sobre dicho terreno.

El origen del conflicto se remonta a un procedimiento civil iniciado en el año 2021 en el que se determinó que no existía derecho de servidumbre que permitiera el tránsito por la finca vecina. En esa resolución se estableció expresamente que el camino utilizado no tenía carácter público, sino privado, y se ordenó al afectado abstenerse de perturbar el legítimo ejercicio de la propiedad.

Ejecutoria y recurso

En 2022, el ahora condenado, desoyó una ejecutoria del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente que contenía medidas ejecutivas concretas y un apercibimiento expreso de que en caso de reiterar el incumplimiento incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad, y accedió con su vehículo a su terreno a través del camino prohibido. Este hecho motivó la apertura de un procedimiento penal.

En enero de este año, el Juzgado de lo Penal impuso una pena de prisión de nueve meses, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, se le condenó al pago de las costas procesales. La defensa recurrió la resolución alegando error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y aplicación indebida del principio in dubio pro reo.

Tras analizar los motivos de impugnación, los magistrados han concluido que la prueba practicada en el juicio oral fue suficiente, válida y obtenida con todas las garantías procesales. El tribunal destacó la declaración de testigos, la ratificación de los agentes de la Guardia Civil y la documentación judicial previa como elementos que acreditaban la conducta reiterada del acusado.

El tribunal también hace referencia en su resolución a la jurisprudencia consolidada, que establece que la desobediencia se configura cuando existe una orden clara y expresa de la autoridad judicial, conocida por el destinatario, y este mantiene una actitud de incumplimiento consciente y reiterado. En este caso, se consideró acreditado que el acusado conocía las resoluciones y, pese a ello, persistió en su conducta.