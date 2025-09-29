La UNED cumple en Benavente 25 años de formación y servicio

El Centro de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de Benavente celebra este curso su XXV Aniversario en la ciudad. Esta mañana se ha presentado el nuevo curso académico que dará comienzo el día 1 de octubre con la UNED Senior.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la edil de Educación, Mercedes Benítez, acompañaron al director de la UNED Zamora, Antonio Rodríguez, en la presentación quien explicó las asignaturas a las que se enfrentarán los alumnos de la UNED SENIOR este curso, como son ‘Derecho de sucesiones’ y ‘El Arte de los siglos XX y XXI’.

Asensio reconoció el orgullo que significa para la ciudad que una institución como es la UNED cumpla sus bodas de plata en Benavente. “Para Benavente es importantísimo que este centro continúe abierto”, indicaba Asensio quien ha destacado el amplio catálogo de grados (23) que se pueden estudiar en esta ciudad, así como la posibilidad de continuar con la formación a través de la UNED Senior.

“La UNED es una institución que ofrece una gran formación, de calidad, accesible y flexible para todas las personas siendo tanto online como presencial, lo cual permite a las personas que tengan diferentes obligaciones poder estudiar en sus ratos libres y además, permite la posibilidad de estudiar desde el propio municipio de Benavente”, señalaba Benítez.

Presentación del nuevo curso de la UNED, en Benavente. / E. P.

El plazo de matrícula de la UNED ya está abierto y han animado a antiguos alumnos o jóvenes que quieran dar el paso a matricularse. “Invertir en educación al final es invertir en futuro”, concluía Mercedes Benítez.

El director de la UNED en Zamora resaltó la dimensión internacional de esta entidad que cuenta con más de 200.000 alumnos en todo el mundo ya que cuenta con 61 sedes en España, 128 aulas como la de Benavente y 25 centros en el extranjero como los dos centros que se encuentran en EEUU. El próximo curso se incorporarán nuevos grados como Inteligencia Artificial o Ciberseguridad, además de la ampliación de plazas en másteres muy demandados, como el de Profesorado.

Desde el Ayuntamiento de Benavente y el Centro UNED de Benavente preparan los distintos actos conmemorativos por el 25 aniversario de la apertura del centro en la ciudad.