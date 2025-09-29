La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera

La Fiscalía Provincial ha presentado escrito de impugnación contra el recurso de apelación interpuesto por la defensa del empresario de Olleros de Tera, Daniel Álvaro Ramos García, en relación con el auto judicial que acordó su ingreso en prisión provisional.

En su argumentación, el Ministerio Público sostiene que concurren de forma estricta todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la adopción de la medida cautelar de prisión provisional.

Por ello propone el mantenimiento de la prisión provisional, en la misma línea marcada por el auto que la decretó y en base asimismo a los argumentos esgrimidos en la comparecencia de prisión por el Ministerio Fiscal.

Recurso de apelación

El pasado 2 de septiembre de 2025, fue dictado auto por la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Benavente, por el que se acordó la medida cautelar de prisión provisional del hostelero, a instancias del Ministerio Fiscal, por estimar que concurrían los requisitos legales relativos al aseguramiento de su presencia en el proceso penal, así como para la protección de la víctima.

La defensa de Daniel Álvaro recurrió considerando que la prisión provisional acordada no resulta ajustada a derecho, y solicitó la revocación de la medida, alegando su arraigo, ausencia de antecedentes penales y la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes en la causa.

La Fiscalía acordó la prisión provisional por la gravedad de los hechos imputados, por el riesgo de fuga derivado de la posible alta penalidad, y para evitar nuevas acciones contra la víctima.

Al recurso de apelación, que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Zamora, se opuso también la acusación particular. El abogado de la víctima, Ismael Pérez, argumentó que existen elementos objetivos que justifican la subsistencia de la medida adoptada, en tanto que la libertad del investigado puede suponer un riesgo grave para el desarrollo del proceso penal y para la seguridad de la víctima.