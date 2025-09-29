Los empleados de Losán en Villabrázaro vuelven a la actividad

La plantilla de la fábrica maderera del polígono industrial de Santa Marina, en San Román del Valle (Villabrázaro) ya se ha reincorporado a sus puestos de trabajo. El pasado martes día 23 se ponía fin a su permiso retribuido que dio comienzo el pasado mes de junio, y que se había ido prorrogando hasta el 30 de septiembre, después de tiempo de inactividad en la factoría.

Según han informado a la plantilla de trabajadores hay un grupo inversor interesado en la actividad del grupo Losán y sobre la mesa está el compromiso de mantener los puestos de trabajo y la actividad en todos sus centros. La llegada del nuevo inversor, del que aún se desconoce la identidad o al menos no ha trascendido públicamente, puede suponer el fin de las dificultades de financiación de la empresa y por ende de la factoría ubicada en Villabrázaro y el inicio de un nuevo periodo de estabilidad.

Al cincuenta por ciento

De momento, paso a paso ha comenzado la actividad, pero no al cien por cien. Hay que recordar que desde hacía más de un año la fábrica de Villabrázaro no fabricaba tablero. Estos primeros días de actividad se ha incorporado la plantilla en su totalidad en los tres turnos que están ajustados en el calendario. Pero está trabajando en tres de las seis líneas con las que cuenta la actividad fabril y la madera con la que trabajan no está producida en la fábrica.

Los primeros días al menos, la factoría de Villabrázaro no ha producido en el turno de noche, en que los empleados se han dedicado a otras tareas.

Los empleados que se han mantenido en sus puestos de trabajo a pesar de las dificultades de todos estos meses toman esta reincorporación con optimismo contenido, puesto que "nos falta información". Al parecer el actual modo de trabajo lo van a prolongar, en un principio, hasta final de año por lo que no se trabajará, de momento, en todas las líneas de fabricación.

Nóminas

En cuanto a los impagos que han venido sufriendo estos empleados, poco a poco han ido recibiendo las nóminas. En la actualidad, está pendiente el pago de media nómina del mes de agosto. Algo que se había anunciado para la pasada semana pero, al menos, el viernes, no había llegado el dinero a los empleado.