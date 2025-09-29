Benavente pavimentará cinco zonas con el Plan de Obras 2027

El Ayuntamiento de Benavente informa que la Junta de Gobierno ha aprobado en la Junta Local de Gobierno la memoria técnica de las obras de pavimentación en diversos viarios en Benavente dado el mal estado de la capa de rodadura del vial.

Este proyecto se incluirá en el Plan de Obras 2027 de la Diputación de Zamora.

Según recoge la memoria técnica, los viarios en los que se van a realizar actuaciones son: Avenida Federico Silva, calle del Parque, rotonda de los institutos, calle Miguel Delibes y rotonda de la Avenida Luis Morán.

El presupuesto base de licitación que recoge la memoria asciende a 304.048, 66 euros, IVA incluido.

Mejoras en el firme

Por otro lado, vista la necesidad de llevar a cabo las obras de la rehabilitación del firme de varias calles en Benavente, que presentan un estado de deterioro avanzado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado actuar en las calles Vías del Canal, Avenida Las Américas, calle Tejares y calle La Viña.

El proyecto técnico contempla un presupuesto con un importe total de 265.000 euros.