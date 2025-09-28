La IGP Pimiento Fresno-Benavente produce hasta 120.000 kilos del morrón

Finaliza la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente con buenas sensaciones y con una imagen del evento muy atractiva para los vecinos y visitantes. Ahora queda mirar hacia el futuro y ya hay nuevas propuestas de agricultores de la zona para apostar por la marca de calidad Identificación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento Fresno-Benavente, según explica Isabel Ruiz Mateo, hortelana y presidenta de la IGP y hortelana.

Otros productos de la huerta en la feria de Benavente. | E. P.

"Este año la situación de la feria es maravillosa. Por fin, después de ferias y ferias imposibles de realizar tenemos una Feria del Pimiento como mandan los cánones, con producto en las estanterías, con producto en las fincas para seguir reponiendo según se ha necesitad".

En esta feria han sido dos los puestos con pimiento certificado con la marca de calidad. "Nuestro esfuerzo está dando sus frutos y para el año que viene ya tenemos propuestas del resto de puestecitos que veis por aquí. El año que viene veréis alguno más de IGP porque están viendo que la labor que hacemos es muy importante de conservación de nuestro producto, de nuestra identidad y ellos quieren contribuir también a ello", asegura Ruiz Mateo.

Auténtico morrón

En la actualidad, los productores de pimiento certificado cuentan con una finca de unos 8.000 metros cuadrados en la que exclusivamente se producen semillas de pimiento morrón "y cualquier agricultor que quiera plantar pimiento auténtico morrón tiene que comprar la planta a través nuestro, a través de la IGP". Es el modo en que "nos garantizamos, al mil por mil, que lo que ha plantado es auténtico pimiento morrón".

Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente. / E. P.

Este pimiento se diferencia del resto por sus principales propiedades organolépticas, morfológicas y físico-químicas. El fruto de forma rectangular casi cuadrada, es de color rojo y el espesor de la carne es de más de ocho milímetros con tres, cuatro o cinco lóbulos; al corte se aprecia carne gruesa, de color rojo, en boca se aprecia una elevada jugosidad y piel poco dura, su sabor es de dulzor medio, poco amargo y no picante y tras la masticación e ingestión quedan pocos restos de piel la boca.

Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente. / E. P.

Hizo hincapié la presidenta de la IGP en que "solo se recoge semilla en esa finca y la recolección se hace en campo, entonces se recoge de las mejores plantas, los mejores frutos y los que dan el tamaño calibre necesario para seguir produciendo".

Siete cultivadores y 10 hectáreas

En la marca de calidad IGP están ahora siete cultivadores, cinco de ellos de la zona de Benavente y dos más en Fresno de la Vega, en la provincia de León. Espera la presidenta sumar más productores de cara a la próxima campaña.

Ahora mismo en superficie de la IGP "podremos estar hablando de unas 10 hectáreas". En cuanto a la producción actual explica Ruiz Mateo que "podremos acercarnos tranquilamente a los 100.000 o 120.000 kilos". Estos pimientos tienen salida al mercado en zonas cercanas a Benavente. "En el mercado de Zamora, restaurantes, hoteles, en el mercado de Valladolid se vende muchísimo. Y en León los venden en una gran superficie comercial, siempre cerca de nosotros".

La presidenta de la IGP del Pimiento Fresno-Benavente anima a los productores a apostar por el morrón. "Tenemos que quitar esos miedos a que el agricultor de otras zonas que no son Aguilar o Micereces de Tera dice no, es que en mi pueblo no se dan, es que en mi pueblo no se dan y eso no es verdad".

Taller de cocina con el pimiento como protagonista, de la mano de Rural Chef. / E. P.

Asegura la presidenta que desde la IGP se ofrece formación e información sobre este cultivo. "Nosotros desde la IGP se hacen charlas de formación, se analizan terrenos, y se hace todo para que el terreno esté en las óptimas condiciones para producir pimiento. Muchas veces la gente decía que la tierra es mala y están sacando producciones de pimientos espectaculares. Tenemos que adaptar las condiciones de ese terreno a lo que el pimiento necesita".

Otras variedades

En la comarca de Los Valles de Benavente se producen también otras variedades de pimiento de gran calidad que se cultivan en esta zona. De estas variedades hay al menos unas treinta hectáreas cultivadas, lo que supone que pueden salir al mercado en torno a medio millón de kilos, "que esos llegan prácticamente a casi toda España", asegura Isabel Ruiz Mateo quien es también representante de la sociedad La Huerta del Tera

"Son variedades comerciales, que aquí también las tenemos. Y están en esta feria porque se produce aquí, por agricultores de esta zona y saben muy bien lo que hacen. A la vista está de cualquiera que se acerque a esta feria".

La producción del pimiento se concentra en apenas tres pueblos de la comarca.