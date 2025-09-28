@BeActive: deporte, inclusión y solidaridad marcan la Semana del Deporte en Benavente
Benavente se pone en forma con la Semana del Deporte más participativa y solidaria. A lo largo de la semana se han sucedido: baloncesto 3x3, fútbol playa, petanca inclusiva, una carrera nocturna por la Vía Verde y la ruta en bici. Hoy la actividad "Brazadas solidarias" colaboran cono la AECC.
Salud, diversión, deporte e iniciativas solidarias forman parte de las actividades propuestas para todas las edades por parte de la Concejalía de Juventud y Deportes de Benavente para la Semana del Deporte que se está celebrando en Benavente bajo el lema "@BeActive".
Fomentar hábitos saludables y acercar el deporte a todos los vecinos, desde los más pequeños a los mayores a través de actividades inclusivas es el principal objetivo de las actividades organizadas que se están celebrando en distintos puntos de la ciudad.
En el día de ayer la propuesta ha sido solidaria con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente y se ha llevado a cabo en la piscina climatizada con la colaboración de los clubes de Salvamento y Socorrismo y Natación. Durante la jornada se están sumando kilómetros de nado con un fin solidario. Los participantes hacen sus donativos en el acceso a la piscina.
Otra de las actividades muy participativa ha sido la del juego de la petanca que organizó con la colaboración de Asprosub, Intras y la Residencia Mixta Los Valles. Fue una mañana muy emotiva, en la que algunos mayores no dejaron de dar las gracias por esta iniciativa que les ha permitido socializar, recordar otros tiempos y, además, han podido hacer una actividad deportiva y diferente a lo que están acostumbrados.
Los niños y niñas han disfrutado también de otros deportes que se han practicado de un modo distendido. El torneo de fútbol playa se ha realizado en el arenero de las piscinas municipales. Las ganas de pasarlo bien han sido más importantes que los resultados de la competición.
Mientras que en la zona de Santi Spíritus ha habido varias citas. El torneo 3x3 de baloncesto que mantuvo la expectación del público y también el jumping fitness, al que se animó un grupo de mujeres, la carrera y la ruta en bici nocturnas han sido otras iniciativas celebradas.
- Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente
- Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo
- La defensa del hostelero de Olleros de Tera recurre la apertura de la pieza separada
- La Diputación de Zamora rehabilitará el centenario puente sobre el río Eria en Villaferrueña
- Éxito en la colocación de implantes a la joven benaventana Maryam Fernández
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Maryam Fernández recibe con éxito los implantes dentales en la clínica del doctor Vericat en Valencia