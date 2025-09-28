@BeActive: deporte, inclusión y solidaridad marcan la Semana del Deporte en Benavente

Salud, diversión, deporte e iniciativas solidarias forman parte de las actividades propuestas para todas las edades por parte de la Concejalía de Juventud y Deportes de Benavente para la Semana del Deporte que se está celebrando en Benavente bajo el lema "@BeActive".

Baloncesto 3x3 en la Semana del Deporte. / E. P.

Fomentar hábitos saludables y acercar el deporte a todos los vecinos, desde los más pequeños a los mayores a través de actividades inclusivas es el principal objetivo de las actividades organizadas que se están celebrando en distintos puntos de la ciudad.

Fútbol playa en el arenero de las piscinas municipales. / E. P.

En el día de ayer la propuesta ha sido solidaria con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente y se ha llevado a cabo en la piscina climatizada con la colaboración de los clubes de Salvamento y Socorrismo y Natación. Durante la jornada se están sumando kilómetros de nado con un fin solidario. Los participantes hacen sus donativos en el acceso a la piscina.

Algunos de los participantes en la actividad "Brazadas solidarias", con la alcaldesa. / E. P.

Otra de las actividades muy participativa ha sido la del juego de la petanca que organizó con la colaboración de Asprosub, Intras y la Residencia Mixta Los Valles. Fue una mañana muy emotiva, en la que algunos mayores no dejaron de dar las gracias por esta iniciativa que les ha permitido socializar, recordar otros tiempos y, además, han podido hacer una actividad deportiva y diferente a lo que están acostumbrados.

Petanca inclusiva en la zona de la Pradera. | E. P.

Participantes en la actividad de petanca inclusiva. / E. P.

Los niños y niñas han disfrutado también de otros deportes que se han practicado de un modo distendido. El torneo de fútbol playa se ha realizado en el arenero de las piscinas municipales. Las ganas de pasarlo bien han sido más importantes que los resultados de la competición.

Torneo de fútbol playa en el arenero de las piscinas. / E. P.

Mientras que en la zona de Santi Spíritus ha habido varias citas. El torneo 3x3 de baloncesto que mantuvo la expectación del público y también el jumping fitness, al que se animó un grupo de mujeres, la carrera y la ruta en bici nocturnas han sido otras iniciativas celebradas.

Inicio de la carrera nocturna que iría por la Vía Verde. / E. P.