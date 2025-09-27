Congreso de Toros con Cuerda: Benavente exhibe su toro enmaromado en La Rápita

Los benaventanos han protagonizado ya una exhibición del toro enmaromado de Benavente en la localidad tarraconense de La Ràpita, sede del XX Congreso Nacional del Toro con Cuerda, que se celebrará hasta mañana. Integrantes de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE), representados por su presidente, Javier Justel y acompañados por el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente, Alberto Lorenzo, se han desplazado hasta esta localidad para participar en las jornadas de esta nueva edición del Congreso Nacional organizado por la Federación Española del Toro con Cuerda (FETCC) y donde se exhiben los toros enmaromados o ensogados de varias localidades españolas. También el benaventano Roberto Fernández, presidente de la Federación Nacional del Toro con Cuerda, está entre los integrantes de la ABTE.

Representantes de la ABTE y el concejal de Benavente en el expositor del toro enmaromado. / Cedida

Pasadas las nueve y media de la mañana daba salida del cajón el toro enmaromado de la ganadería de Pedro Fumadó “El Xarnego” y patrocinado por Multiserveis Casat para representar a Benavente. Ha sido una salida muy rápida que hizo que el astado llegara a estar por delante de la maroma en gran parte del recorrido. Los pasos del astado fueron guiados por el circuito habilitado para la ocasión por las calles Sant Isidre, Santander y Església Nova. No faltó el descanso de Diablo en la argolla, algo que caracteriza a este festejo benaventano.

"La exhibición ha sido todo un éxito pues Diablo ha sido espectacular, noble, corredor", explica el presidente de la ABTE. Al terminar la exhibición la ABTE, de la mano de su presidente, entregó un trozo de maroma de Benavente al ganadero en un acto donde también estaba presente el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, en representación del Ayuntamiento y de Roberto Fernández. "Has sido un acto para agradecer el grandísimo Toro que nos brindó".

El astado enmaromado a primera hora de la mañana. / Cedida

Además, Benavente tiene su propio expositor en la zona habilitada para cada una de las localidades participantes. En estos días La Rápita acoge un completo programa de actos que incluye la asamblea de la Federación Nacional, desfiles, homenajes, degustaciones y múltiples exhibiciones de toros ensogados o enmaromados al estilo de cada una de las localidades participantes.

Expositor de Benavente en La Rápita. / Cedida

Mañana se llevará a cabo la presentación de la próxima edición del Congreso Nacional de Toros con Cuerda que en 2026 tendrá lugar en Amposta, también de Tarragona.

Preparados para la exhibición del toro enmaromado de Benavente. / .