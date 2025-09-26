La XXXI Feria del Pimiento de Benavente llama a sumar más productores en la zona

Aumentar los productores de pimiento es el principal objetivo que se marcan en Benavente y la comarca de Los Valles para garantizar el mantenimiento de este fruto de producción propia. Comienza la XXXI Feria del Pimiento y Productos de la Tierra en la Plaza Mayor de Benavente con menos asistencia de lo que suele ser habitual en cuanto a compradores, respecto a otras ediciones, pero con buenas expectativas para la tarde y la jornada de mañana.

El protagonista sigue siendo el pimiento morrón, con o sin certificado de calidad, que se pone a la venta en varios puestos de hortelanos de esta feria y comparte espacio con otros tipos de pimiento, de distintas variedades “también cultivados en esta zona por la gente que lo sabe hacer muy bien. Y por eso están aquí en esta feria”, puntualizó Isabel Ruiz Mateo, la presidenta de la marca de calidad Identificación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento Fresno-Benavente.

XXXI Feria del Pimiento de Benavente. / E. P.

En la inauguración de esta feria, totalmente consolidada, estuvo presente el presidente de Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que en respuesta a este medio explicó que desde la administración provincial se tiene previsto apoyar a esta marca de calidad en la promoción como se ha hecho en Madrid con otros productos de la tierra zamoranos.

La iniciativa del embotado

También se logró un compromiso decidido por parte de Faúndez en apoyo a los productores de la IGP relacionado con la posibilidad de embotar o envasar el producto y explicó a este medio que “hay un proyecto que este año hemos hecho de forma pionera en la comarca de Sanabria Carballeda. Nos planteaban los productores de miel que tener cada uno de ellos una planta de envasado para cumplir la normativa era tremendamente complicado y hemos financiado una planta de envasado comunitario. Yo lanzo el guante, si en un futuro dentro de la IGP del Pimiento existe algún proyecto para hacer envasado y se necesita una planta comunitaria, todo lo que es la maquinaria, estamos abiertos a hablar porque ya lo hemos hecho este año con el tema de la miel, que por cierto va a funcionar muy bien”.

XXXI Feria del Pimiento de Benavente. / E. P.

Ruiz Mateo que cogió ese guante, explicó que “no llegamos a embotar nada porque es que no queda nada. No hay nada que embotar porque el producto es tan bueno que no queda nada para embotar. Entonces deberíamos de aumentar la producción. Este año es verdad que tenemos solicitudes para el año que viene para incorporarse gente a la IGP y yo creo que vamos a ir dando pasitos”. La presidenta de la IGP hizo hincapié en que este cultivo es rentable y puso en valor que “la gente se dedique a él porque significa fijar población y mantener algo nuestro y es muy importante”.

Faúndez señaló que “el objetivo que nos marcamos todos, la IGP y los sectores de la agricultura, es que cada vez existan más productores, cosa que no es fácil, pero teniendo este magnífico producto, además con una estimación de ventas, que se está calculando este año de unos 30.000 kilos de pimiento, pues animamos que en un futuro esas personas que aún tengan serias dudas, den ese paso y se sumen a producir este magnífico producto, que tiene una magnífica aceptación en el mercado”.

Punto de encuentro entre productores y consumidores

La presidenta de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe), por su parte, dio las gracias a todo el apoyo recibido para esta edición y señaló que esta feria “es un punto de encuentro entre los productores y los consumidores y animo a todo el mundo a que venga a participar, a comprar pimiento y otros productos de la tierra, a la Feria del Pimiento de Benavente”.

Uno de los puestos de legumbres, en la XXXI Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente. / E. P.

En la inauguración, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, indicó que “tenemos también importantes productos de nuestra comarca, Benavente y Los Valles, que tenemos que seguir apostando por ella, que tenemos muchas cosas buenas y que este es el reflejo de que sigue habiendo un producto de primera calidad”. Puso en valor también la marca de calidad IGP Pimiento Fresno-Benavente e invitó a “que disfrutéis del producto, a que compréis, a que lo adquiráis y que seguiremos apoyando esta feria todos los años, que sea posible que se siga manteniendo”.