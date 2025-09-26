El pleno de Benavente aprueba la productividad por la gestión municipal de la plusvalía

El pleno de Benavente ha aprobado con los votos del Partido Popular y Vox la fijación del complemento de productividad para la adecuada gestión del impuesto sobre el incremento de valor en terrenos de naturaleza urbana.

Esta polémica fijación se lleva a cabo porque el Registro de la Propiedad ya ha dejado de gestionar este impuesto y el equipo de Gobierno pasa esta gestión al personal municipal, al considerarlo más conveniente y también más barato, aunque reconoce la insuficiencia de recursos humanos para ello.

En el pleno, los socialistas consideran el complemento "ilegal" y señalan el "carácter improvisado de la medida". La portavoz, Patricia Martín, recordó que "el convenio con el Registro de la Propiedad finaliza en el año 2024 y lo prorrogan un año más. Si tan malo era no haberlo prorrogado. Esto es una muestra más de improvisación". Reprochó también al concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, que indicara que lo gestionará personal municipal "incluso fuera de su jornada laboral extraordinaria". Por lo que "no será una productividad, será una hora más extraordinaria. Es totalmente ilegal".

Argumento que ha defendido también Izquierda Unida, que no estuvo representado en el pleno.

Por su parte, el concejal de Hacienda defendió la medida que dijo es "transitoria". En su discurso explicó que "la acumulación de expedientes y los cambios legales han aumentado la complejidad de la gestión. Se aumenta el número de trabajadores destinados a esta labor y se les ha impartido un curso de formación, cosa que ustedes no hicieron nunca, para el cobro de las plusvalías, pero además es que hemos actualizado los programas informáticos del ayuntamiento, se han mejorado las herramientas informáticas para facilitar y agilizar el trabajo de los técnicos".

Para Salvador "estas tareas extraordinarias deben retribuirse a un cumplimiento de productividad considerado por los servicios técnicos como la fórmula legal más adecuada". Y se calculará como el 10% de lo recaudado por este impuesto a repartir entre los funcionarios afectados.

El concejal de Vox, Eugenio Blanco, señaló que esta es "la única alternativa real a corto plazo es atribuir temporalmente estas funciones a personal municipal de forma voluntaria. Esta medida se aplicará con carácter transitorio y excepcional y la retribución mediante complemento de productividad".