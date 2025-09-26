Piso espacioso a la venta con tres habitaciones exteriores en esta avenida de Benavente
Tres habitaciones, dos baños y vistas al campo
¿Quieres adquirir un piso amplio en una de las principales arterias de Benavente? Si estás buscando vivienda, te dejamos una oportunidad inmobiliaria que podría interesarte. Se trata de un piso de 122 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños anunciado por Tucasa.com y que puede ser tuyo por 135.000 euros.
Tres habitaciones exteriores
La vivienda dispone de una cocina amplia y además tiene una terraza exterior donde se encuentra la caldera. Desde la entrada, se encuentra el acceso al salón, la cocina y el pasillo distribuidor. Las tres habitaciones son exteriores. La habitación de la esquina tiene también acceso a la misma terraza del salón (de unos 12 metros cuadrados).
Ventanas de PVC con vidrio doble
La calefacción es individual, con una caldera de gas natural. Para reforzar el aislamiento y ahorrar en energía, las ventanas son de PVC con vidrio doble e imitan la madera. Por su parte, el suelo es cerámico
Contacta aquí
¿Te interesa? Está a la venta por 135.000 euros (impuestos no incluidos).
