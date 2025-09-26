Las obras para homologar las pistas de atletismo de Benavente comienzan el día 6

El Ayuntamiento de Benavente y la empresa Polytan GmbH han firmado el acta de replanteo para el inicio de las obras complementarias que se van a ejecutar en las pistas de atletismo como un paso previo para la homologación de esta instalación construida sobre una explanada de zahorras naturales. En la mañana de ayer representantes de la adjudicataria, así como técnicos municipales y la concejala de Deportes, Elena Justo, constataron in situ la viabilidad del proyecto, la adecuación del terreno y se confirmó el inicio de las obras. En el encuentro también estuvo presente el presidente del Club Benavente Atletismo.

"Las actuaciones previstas van a permitir la homologación de las pistas que era uno de los compromisos que adquirí con este club deportivo. Van a quedar en condiciones para esa homologación. La empresa está especializada en estos trabajos", señala la concejala.

La empresa dispone de un plazo de ejecución de tres meses para la adecuación de las pistas, atendiendo a las condiciones de la licitación. En este encuentro se ha fijado también el día de inicio de los trabajos para el 6 de octubre

Las obras contemplan el lijado y limpieza del pavimento, preparación de la superficie de la pista con limpieza y sellado con resinas autonivelantes, aplicación de capa de tapa poros, instalación de capa de acabado en resinas autonivelantes de poliuretano bi-componente, así como el suministro y colocación de obstáculo de ría, adaptación de obstáculo de agua a la nueva normativa.

Otra actuación que se tiene prevista es la instalación de sistema de cronometraje por transponedores, suministro y colocación de cantonera de madera en la zona de unión del foso de longitud con pasillo, suministro e instalación de bordillo de aluminio, y también el marcaje y señalización de la pista. Después vendrá la obtención del certificado de homologación de la pista RFEA.

Situación actual

Los informes técnicos recogen la situación actual de esta pista que permanece abierta para el uso de los ciudadanos y ciudadanas y también para los entrenamientos del club local de atletismo. Y en estos informes se indica que el pavimento está en un estado "lamentable". Además, las líneas de marcaje que existen en la actualidad están colocadas en posiciones incorrectas, en gran parte. Otro de los aspectos que hay que subsanar es la falta el bordillo de aluminio del perímetro interior; mientras que el foso de la ría no cumple con la normativa de aplicación.

La Concejalía tiene previsto adecuar el espacio central de césped para la práctica de atletismo. "Las condiciones para jugar al fútbol son diferentes", señaló. "Tras las obras va a quedar todo preparado para seguir adelante con la homologación y poder albergar cualquier competición oficial".

Ya estudia la Concejalía la adecuación de parte de las gradas.